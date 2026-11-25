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Premierul a mers la uzinele Dacia Mioveni și Ford Craiova, unde a discutat cu producătorii despre cum ar putea fi oprite aceste pierderi. Guvernul promite măsuri pentru reducerea facturilor la energie și anunță că programul Rabla de anul viitor va începe mai devreme, cu un buget generos.

Dacia mai produce la Mioveni doar modelele Duster și Bigster, după ce alte modele au fost mutate în Maroc și Turcia.

După vizita la uzină, premierul Luca Niculescu a promis măsuri pentru reducerea prețului energiei, unul dintre motivele pentru care modelele Sandero și Jogger sunt produse acum în țări unde electricitatea este mai ieftină decât în România.

Luca Niculescu, premierul României: „Vrem ca prețul energiei electrice să dea posibilitatea producerii de mașini mai competitive. Vom facilita dialogul între producători și marii consumatori pentru a încheia contracte pe termen lung. Asta va însemna prețuri mai reduse”.

La Mioveni se produc acum doar 1.000 de mașini pe zi. Octombrie a fost cea mai slabă lună din 2021 încoace: uzina a fabricat cu 10.871 de mașini mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, o scădere de aproape 35%, potrivit ACAROM.

Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia: „Anul ăsta au plecat 2.000 de oameni, ca să fiu mai exact, respectiv 17% din efective. Această plecare este o consecință directă a pierderii competitivității”.

Salariații uzinei Dacia Mioveni sunt îngrijorați.

Viorel Ungureanu, lider sindical: „Dacă nu se rezolvă aceste probleme astăzi și nu intervin autoritățile române pentru a sprijini industria auto națională, este posibil să mai pierdem din volum, intrăm pe o pantă descendentă”.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM și consilier onorific al primului ministru: „Orice scădere de producție este o pierdere pentru întreaga industrie națională, indiferent că vorbim de constructori sau furnizori”.

După Dacia, premierul a mers la uzina Ford-Otosan, din Craiova, unde și-a pus semnătura pe una dintre mașinile uzinei. Și această uzină se confruntă cu o scădere a producției, deși mai redusă decât la Dacia. În primele zece luni din an, în uzina craioveană s-au produs aproximativ 195.000 de unități, cu 6% mai puțin față de aceeași perioadă din 2025.

Guven Ozyurt, reprezentant Ford Otosan România: „Misiunea noastră este să păstrăm Craiova competitivă pentru mulți ani de acum înainte”.

Pentru sprijinirea industriei, Guvernul și-a propus ca anul viitor să deschidă programul Rabla mai devreme și cu bani mai mulți.