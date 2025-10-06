Câți bani au adunat românii la pensiile facultative. Creștere spectaculoasă a Pilonului III

06-10-2025 | 14:30
oameni pe strada
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025, în creştere cu 20%, comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al ASF.

"Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)", se arată în raport.

Valoarea contribuţiilor virate în luna august a fost de 79 milioane de lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 de lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,2 miliarde de lei, respectiv 63,8%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 1,76 miliarde de lei (26,8%). Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 223,81 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 939.280 de participanţi, în luna august 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

Sursa: Agerpres

