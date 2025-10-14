Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare

Ultimele date CNPP arată discrepanțe semnificative între pensiile din sectoarele Capitalei. Pensia medie în Sectorul 1 depășește 4.000 de lei, în timp ce în Sectorul 5 abia trece de 3.000.

Există diferențe considerabile între nivelul mediu al pensiilor în cele șase sectoare ale Bucureștiului, potrivit celor mai recente date oficiale publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Analiza arată că pensiile variază substanțial, în funcție de zona de domiciliu, reflectând atât diferențe economice, cât și sociale în cadrul capitalei.

Sectorul cu cei mai puțini pensionari are cele mai mari pensii

Datele oficiale arată că un pensionar din Sectorul 1 primește, în medie, cu peste 1.000 de lei mai mult decât unul din Sectorul 5. Situația reflectă, spun specialiștii, decalajele economice din interiorul Capitalei, dar și structura diferită a populației active.

Sectorul 1 are cea mai mare pensie medie, de 4.099 lei, în timp ce sectorul 5 se situează la polul opus, cu o pensie medie de doar 3.075 lei. De asemenea, numărul total al pensionarilor este cel mai mare în sectorul 3, cu peste 95.000 de beneficiari, iar cel mai mic în sectorul 1, cu aproape 58.000 de pensionari.

Valoarea totală a pensiilor plătite în sectorul 3 este cea mai mare, depășind 332 de milioane de lei, urmat de sectoarele 2 și 6, cu aproximativ 326 milioane lei fiecare. Sectorul 5 înregistrează cea mai mică sumă totală, în jur de 188 milioane lei.

Zonele mai bogate au pensii mai mari pentru că salariile și contribuțiile la pensie au fost mai mari în activitate.

La nivel național, pensia medie lunară a fost de 2.932 lei în trimestrul al doilea din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Salariul mediu brut în București depășește nivelul înregistrat în județele Cluj, Timiș și Sibiu. De asemenea, Capitala deține cel mai mare fond total de salarii din țară, conform datelor publicate de CNPP.

București – lider la salarii în România

Salariul mediu brut în București ajunge la 9.359 lei. Totodată, fondul total de salarii înregistrat aici este de aproximativ 15,37 miliarde lei (peste trei miliarde de euro), potrivit celor mai recente statistici din iulie 2025.

Datele CNPP, actualizate în septembrie 2025 pe baza situației din iulie, arată că în București activează 109.736 de angajatori, fiind astfel regiunea cu cea mai mare densitate a firmelor din țară.

Bucureștiul are cele mai mari pensii din țară, indiferent de sector. Prin comparație, în marile județe universitare și economice ale țării, pensiile sunt semnificativ mai mic, potrivit celor mai recente date publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP):

Cluj – 2.628 lei

– 2.628 lei Timiș – 2.419 lei

– 2.419 lei Iași – 2.164 lei

– 2.164 lei Brașov – 2.475 lei

– 2.475 lei Sibiu – 2.527 lei

Așadar, chiar și în sectoarele cu valorile cele mai reduse, pensiile din București depășesc cu peste 500–1.000 de lei media din marile centre regionale.

Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,5% în al doilea trimestru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,918 milioane, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, pensia medie lunară, determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. - plătite de casele de pensii, a fost de 2.932 lei.

De asemenea, numărul mediu de pensionari, de 4,918 milioane, se află în creştere cu 18.000 de persoane faţă de primul trimestru al acestui an.

Un an de la marea recalculare a pensiilor

Peste 3,8 milioane de pensii (82,56%) au fost majorate în 2024 în urma procesului de recalculare, cea mai amplă reformă a sistemului public de pensii, iar creşterea medie pentru pensionarii care au beneficiat de majorări a fost de 622 de lei, relatează Agerpres.

Procesul de recalculare a vizat recalcularea tuturor pensiilor în plată, la data de 31 august 2024, impactând circa 4,6 milioane de pensionari.

În ianuarie 2024, pensiile au fost indexate cu 13,8%, rata inflaţiei pe anul 2022. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, declara în 28 februarie că este prima dată când, în acelaşi an, au loc o majorare a pensiilor şi o recalculare a acestora.

Astfel, după ce în ianuarie 2024 pensiile tuturor românilor au fost majorate cu 13,8%, acestea urmau să se plătească recalculate în luna septembrie.

La data de 14 august, premierul Marcel Ciolacu anunţa că deciziile de recalculare a pensiilor urmau să plece către toţi pensionarii, conform planului, menţionând că 3,8 milioane de pensii cresc, iar majorarea medie este de aproape 27%. Totodată, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a precizat că cei mai mulţi pensionari vor câştiga şi nimeni nu pierde.

La 22 august, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, afirma în cadrul unei conferinţe de presă că se impune revizuirea deciziilor de recalculare a pensiilor în 1.090 de cazuri, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii emise până la acel moment.

În 3 septembrie, ministrul Muncii a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă, că 3,8 milioane de pensii (aproximativ 82,5%) au crescut la recalculare, iar pentru 13,8% se vor majora la 1 ianuarie 2025, când avea loc prima indexare a valorii punctului de referinţă, conform legii.

După un an de întârzieri, au început plățile din a doua etapă a recalculării pensiilor. Vârstnicii care de-a lungul carierei au muncit peste program, au primit sporuri, prime sau al 13-lea salariu, vor lua bani în plus. Potrivit datelor oficiale, creșterea medie este de 100 de lei. Până în acest moment au fost verificate și date în plată peste 100.000 de dosare.

