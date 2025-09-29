2025, al doilea cel mai bun an din istoria pensiilor private. ”Vrei să ai mai mult cu 400.000 de lei în cont?”

29-09-2025 | 11:01
Pentru cei care nu aleg un anumit fond de pensii private Pilon 2, după angajare, repartizarea se face aleatoriu la unul din cele 7 fonduri de pe piață.

Acestea au reguli stricte pentru a investi banii celor care contribuie lună de lună, astfel că cea mai mare parte este investită în instrumente considerate sigure.

Cum funcționează pensia privată Pilonul 2 ne-a explicat George Moț, fondatorul desprepensiiprivate.ro, invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

George Moț: “Am avut un an destul de bun, anul 2025. Deocamdată vedem că am acumulat 15,5 miliarde de lei profit net pentru participanți. Aceasta este o sumă netă de toate comisioanele și este fix profitul care le revine participanților. Mare parte sunt, într-adevăr, din pilonul 2. Ce mă încântă, și este de așteptat pentru finalul acestui an, este să vedem dacă vor menține ritmul de creștere, pentru că deocamdată este al doilea cel mai bun an în întreaga istorie a fondurilor de pensii private.”

Totuși, este important și cum ne alegem fondul la care contribuim lună de lună pentru pilonul 2, a explicat George Moț.

“Contează foarte mult pentru rezultatul final, pentru că, chiar dacă regulile generale sunt aceleași, există diferențe între fonduri. Există diferențe de conturi, există diferențe în ceea ce privește randamentul și, de asemenea, există diferențe în ceea ce privește riscul. Dacă ar trebui să te ghidezi după anumite criterii atunci când îți alegi un fond de pensii private, ar trebui să fie cel puțin aceste trei elemente: cost, risc și rată de rentabilitate. Randamentul vine chiar și cu un avertisment. Orice fond, și de pensii, orice investiție vine cu un avertisment care spune că randamentele trecute nu reprezintă o garanție pentru obținerea acelor rezultate și pe viitor. “

Iată un exemplu pentru un bărbat de 30 de ani, cu salariul mediu pe economie și care primește o mărire salarială de 5% pe an:

George Moț: “Nu pare o diferență atât de mare, dar atunci când vorbim de fondurile de pensii și vorbim de un orizont investițional care se întinde pe 30-40 de ani și poate la un moment dat chiar și mai mult, acest această aparentă mică diferență va avea un impact semnificativ asupra valorii contului nostru de de pensii. (…)

Vedem că diferența este de peste 400.000 lei acum. Întrebarea este simplă pentru oricine. Ei pun o întrebare retorică, vrei să ai cu 400.000 lei mai mult în cont? Da, da, atunci trebuie să faci o alegere foarte simplă, și anume să îți alegi fondul de pensii cel mai potrivit pentru pentru tine, pentru situația ta.”

Cât de sigur este pilonul 2

“Pe lângă mecanismele de siguranță prevăzute clar de lege, pentru că se poate atinge nimeni de contul tău de pensie, este protejat, nici măcar nu poți să-l folosești drept colateral la un credit, nu poate fi gajat, nu poate fi executat silit, fondul de pensii este separat de către administrator. Sunt două entități juridice, două contabilități diferite.

Se numește segregarea activelor, adică este o separare și o distincție clară, iar administratorul nu poate să facă orice vrea cu activele fondului de pensii, ci sunt doar anumite operațiuni. De asemenea, fondul de pensii nu poate să dea faliment în cazul în care administratorul, de exemplu, dă faliment, el nu poate să tragă din activele fondului de pensii”, a mai spus George Moț.

Mai multe informații despre pilonul 2 puteți găsi în cadrul emisiunii iBani.

