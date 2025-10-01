A doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani în plus au primit, în medie, beneficiarii. Au început plățile

01-10-2025 | 19:43
Au început plățile din a doua etapă a recalculării pensiilor. Vârstnicii care de-a lungul carierei au muncit peste program, au primit sporuri, prime sau al 13-lea salariu vor lua bani în plus.  

Florentina Bălășoiu

Potrivit datelor oficiale, creșterea medie este de 100 de lei. Până în acest moment au fost verificate și date în plată peste 100.000 de dosare.

După 40 de ani de muncă, domnul Paraschiv, maistru energetician de profesie, a depus actele pentru recalcularea pensiei. Dosarul urmează să fie verificat de specialiștii Casei de Pensii, iar din noiembrie ar putea primi mai mulți bani pentru orele în plus și sporurile din anii de lucru.

Tudor Paraschiv, pensionar: „Acum le-am primit de la firmă și a durat mult până mi le-a făcut și acum am depus să vedem ce se întâmplă dacă mai primesc ceva. Sănătate să fie.”

Reporter: „Cât a durat să obțineți adeverințele?”

Tudor Paraschiv: „Din martie.”

Sute de mii de pensii au fost recalculate

În jur de 220.000 de dosare au fost în lucru la Casele de Pensii din întreaga țară, iar până acum au fost verificate mai bine de jumătate. În București, de exemplu, sunt în jur de 18.000 de cereri pentru recalcularea pensiei. Până acum, potrivit datelor oficiale, creșterea medie a fost de 100 de lei.

Mariana Șerbănescu, director executiv adjunct al Casei de Pensii a Municipiului București: „Sunt două categorii, sunt cei care le aveau deja depuse la dosar și acelea sunt prelucrate din oficiu și sunt cei care le-au depus după data de 1 septembrie, practic, nu au reușit să obțină adeverințele de angajator sau de la deținătorul de arhive. Noi le prelucrăm în funcție de numărul de dosar, cronologic. Dacă erau la dosar primesc retroactiv de la 1 septembrie, cei care le-au adus ulterior, în luna iunie, primesc în luna următoare depunerii cererii.”

Corespondent Știrile ProTV: „Dacă ați primit o decizie de respingere din partea Casei de Pensii, este important să luați legătura cu fostul angajator. Pot exista greșeli în completarea adeverinței, iar astfel de probleme pot fi ușor corectate. Casa de Pensii acceptă atât adeverințele întocmite conform noii legi a pensiilor, cât și adeverințele mai vechi, cu condiția să fie corect completate, respectând forma și conținutul cerut.”

Dată publicare: 01-10-2025 19:37

