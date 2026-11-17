„Ducem după noi o componentă istorică în ceea ce privește companiile de stat cu pierderi. (...) Am lansat ieri (luni - n.r.) un program care cred eu că este extrem de ambițios și, mai ales, cred că este extrem de necesar pentru țară. Am văzut opinii pozitive, am văzut și opinii negative care, înainte de a vedea exact ceea ce ne propunem să facem, au încercat, într-o tipologie oarecum specifică, din păcate, poporului român, să mergem mai întâi cu partea de dărâmare a demersului. Ce vreau să spun cu asta? În România, de foarte multă vreme, nu se face performanță la întreprinderi publice. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care Uniunea Europeană, prin PNRR, ne-a impus, în primul rând, criterii de performanță pentru membrii consiliilor de administrație și o condiție de guvernanță corporativă la nivel european”, a afirmat Marian Neacșu, potrivit News.ro.

El a admis că autoritatea constituită pentru a urmări eficientizarea managementului companiilor de stat nu a „îndeplinit rolul pentru care a fost creată”, iar politicienii nu au „reușit să oprească declinul multora dintre găurile negre” din economie.

Neacșu a dat asigurări celor care îi acuză pe social-democrați de populism atunci când vorbesc despre companiile de stat că are „cele mai bune intenții” și că este hotărât să ducă „lucrurile la bun sfârșit”.

El a argumentat că a acumulat experiență și de aceea este încrezător că reforma companiilor de stat este posibilă.

Datoriile companiilor de stat sunt de 18 miliarde de lei

Neacșu a arătat că, dintre companiile de stat existente la nivel central, cele care înregistrează pierderi acumulează un miliard de euro anual, iar dintre acestea patru sunt responsabile pentru 90% din aceste pierderi.

„Ceea ce știu este că demersuri pentru a aduce pe o zonă de construcție pozitivă aceste companii au existat chiar și în vechiul guvern. Vom pleca de la acele cifre, vom pleca de la acele cercetări. Pot să vă spun următoarele lucruri: în economia românească sunt 1.639 de societăți în general, sunt 165 de societăți locale, centrale și restul sunt societăți la nivel local. Din aceste 165 de societăți la nivel național, în anul de referință 2024 s-au înregistrat circa un miliard de lei pierdere și patru dintre ele au contribuit cu 90% din aceste pierderi. Sunt lucruri pe care le ducem cu noi de ani de zile”, a explicat viceprim-ministrul.

Datoriile companiilor de stat au ajuns la 18 miliarde de lei, a adăugat vicepremierul.

Marian Neacșu a indicat CFR Marfă drept una dintre companiile cu cele mai mari pierderi și cu datorii.

Întrebat câte dintre aceste companii pot fi salvate, Neacșu a explicat că decizia nu se poate lua „într-un grup restrâns de oameni”, iar cele mai bune măsuri trebuie să aibă la bază analize „riguroase”.