Copila a rămas cu o porțiune mare a scalpului fără păr, iar mama sa susține că operatorul nu a oprit instalația, deși fata a strigat după ajutor, potrivit Metro.

Incidentul s-a produs în localitatea Loose, în apropiere de Maidstone.

Mama fetei participase la eveniment alături de o prietenă și familia acesteia. În timp ce se afla în roata panoramică, părul fiicei sale, care îi ajungea până la talie, s-a încurcat în mecanismul instalației.

Femeia susține că fetița de 11 ani a strigat către operator să oprească atracția, însă acesta nu ar fi intervenit, iar instalația și-a continuat ciclul. Situația a devenit tot mai gravă: capul copilei era tras spre bara de protecție, iar aceasta ajunsese îndoită în scaun.

Potrivit relatărilor fetei, operatorul a îndepărtat ulterior porțiunea de păr prinsă în mecanism, în loc să încerce să o descurce. În urma incidentului, copila a rămas cu o zonă mare fără păr.

„Părul i-a fost smuls din rădăcină”, a declarat mama acesteia.

Părintele a precizat că fata nu a prezentat sângerări, bășici sau cruste, însă scalpul era umflat și învinețit atunci când a fost dusă la spital.

Mama a povestit că nu a aflat ce se întâmplase decât după ce fiica sa s-a întors acasă de la eveniment. Ulterior, femeia a mers la școală, unde a discutat cu persoana responsabilă de organizarea manifestării.

Ancheta după incidentul de la parcul de distracții

Organizația care reprezintă operatorii parcurilor de distracții a anunțat că a început o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Reprezentanții școlii au precizat că instalația era operată de o firmă independentă, iar personalul medical și cel de securitate nu au fost informați despre accident în momentul producerii sale.

Conducerea instituției a aflat despre cele întâmplate abia după încheierea evenimentului și a demarat procedurile de raportare și verificare.