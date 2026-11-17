Şeful Executivului a participat la Topul Naţional al Firmelor Private din România, organizat de IMM România.

"Vreau să încep prin a-i felicita pe cei care veţi fi premiaţi în această seară şi pe toţi cei care zi de zi construiesc afaceri în România. Ştiu că nu este uşor să fii antreprenor, înseamnă să ai idei, să ai curaj, înseamnă să-ţi asumi riscuri, să-ţi asumi decizii dificile, să ai responsabilitatea oamenilor care lucrează alături de tine, trebuie să plăteşti salarii în fiecare lună şi să fii sigur că ai de unde să dai aceşti bani. Şi în ultimii ani dificultăţile nu au fost puţine, inflaţie, costuri ridicate ale energiei, acces nu întotdeauna simplu la finanţare şi, uneori, o relaţie complicată, mult prea complicată cu statul. Cu atât mai mult, deci, meritaţi aprecierea şi respectul nostru. Nu ştiu dacă mai e cazul să o spun, pentru că dumneavoastră o cunoaşteţi foarte bine, dar o spun totuşi: IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei româneşti. Sunteţi 98% din totalul firmelor active din România, creaţi locuri de muncă, susţineţi comunităţi, contribuiţi decisiv la dezvoltarea ţării", a afirmat Luca Niculescu.

El a subliniat că responsabilitatea guvernanţilor este să facă viaţa ceva mai uşoară IMM-urilor, nu mai complicată, şi a prezentat o serie de măsuri avute în vedere de Guvern.

"În primul rând, predictibilitate fiscală. Ştim cât este de important pentru o companie să-şi poată planifica investiţiile şi cheltuielile fără teama că regulile se schimbă de la o lună la alta. Ca urmare, menţinem cota unică de impozitare, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie anul viitor şi evident că nu ne dorim nici taxe noi şi nici să le mărim pe cele existente. Avem nevoie de disciplină bugetară, dar şi de o economie care să crească. Şi aici sunt destul de optimist, m-am uitat în seara aceasta înainte să vin către dumneavoastră şi pe prognoza de toamnă a Comisiei Europene, iar cifrele pentru anii viitori, pentru următorii doi ani, sunt bune. Şi o creştere economică evident că nu poate veni fără investiţii private", a evidenţiat Niculescu.

În al doilea rând, a punctat acesta, este nevoie de mai puţină birocraţie.

"Ştiu că pentru o firmă mică sau medie timpul pierdut cu autorizaţii, formulare şi raportări înseamnă bani şi energie care pot fi folosite pentru dezvoltare. Ca urmare, ne-am asumat reducerea cu 25% a sarcinilor administrative şi cu 30% a termenilor de autorizare şi vreau ca aceste obiective să se vadă în viaţa dumneavoastră, a companiilor, nu doar în documentele pe care le avem noi, la Guvern. Antreprenorii nu trebuie să lucreze pentru birocraţie, administraţia trebuie să lucreze pentru dumneavoastră, pentru cei care creaţi valoare în economie", a precizat Niculescu.

La fel de important este accesul la finanţare şi sprijinirea investiţiilor, a adăugat premierul.

"Pregătim scheme de ajutor de stat pentru investiţii în cercetare, inovare, automatizare, digitalizare şi industria de apărare. Una dintre aceste iniţiative se adresează românilor din diaspora, pe care vrem să-i încurajăm să investească acasă şi să aducă experienţa şi competenţele pe care le-au dobândit în străinătate. Continuăm programele dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii, precum StartUp Nation, SME Eco-Tech şi Femeia Antreprenor, precum şi programele de microindustrializare. Vrem să folosim mai bine instrumentele de garantare şi finanţare, să dezvoltăm rolul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare în atragerea capitalului privat şi pregătim de asemenea noi instrumente de sprijin pentru industriile curate, inclusiv pentru investiţii în producţia de baterii, panouri fotovoltaice şi alte tehnologii ale viitorului. Nu vreau să uităm, evident, de cercetare şi de inovare, ne-am asumat operaţionalizarea creditului fiscal pentru cercetare-dezvoltare. Şi toate aceste programe trebuie să aibă un rezultat concret. Mai multe firme româneşti care investesc, produc, inovează şi creează locuri de muncă", a declarat Niculescu.

Premierul a transmis că investiţiile firmelor mari trebuie să creeze oportunităţi şi pentru firmele româneşti.

"Când un investitor important vine în România, succesul nu trebuie măsurat doar în cifre, în valoarea investiţiei sau în numărul locurilor de muncă, ci în firme româneşti, în câte firme româneşti devin furnizori, câte dobândesc competenţe noi şi câte ajung la rândul lor să exporte. Deci îmi doresc să vedem cât mai multe IMM-uri româneşti, ca ale dumneavoastră, care cresc, inovează, devin competitive pe pieţele internaţionale", a spus Niculescu.

El a punctat că apropiata aderare a României la OCDE poate fi un sprijin important în această direcţie.

"OCDE, sigur, va însemna investiţii mai multe, rapid, imediat după aderare, dar va însemna şi standarde mai bune de guvernanţă şi de politici publice. O administraţie mai performantă este ceea ce cred că ne dorim cu toţii", a mai afirmat premierul.