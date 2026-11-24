Generează rezumat cu AI

Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că pentru opt din cele zece state membre UE care fac obiectul procedurii de deficit excesiv (EDP) - Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Italia, Polonia, România şi Slovacia - procedura este suspendată, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar citat de Agerpres.

Aceasta înseamnă că nu vor fi luate noi măsuri procedurale în acest stadiu, dar procedura în derulare rămâne deschisă, iar ţările membre rămân constrânse de recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situaţia în primăvara anului viitor, când sunt disponibile datele privind rezultatele din 2026.

Raportul din acest an solicită analize aprofundate pentru cinci state membre, din care Ungaria, Italia şi Slovacia au fost deja identificate în precedentul ciclu anual ca înregistrând dezechilibre iar România se confruntă cu dezechilibre excesive.

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA) este un proces de examinare pentru detectarea potenţialelor dezechilibre macroeconomice care ar putea afecta statele membre individuale, zona euro sau UE ca întreg. Raportul din acest an solicită analize aprofundate pentru cinci state membre, din care Ungaria, Italia şi Slovacia au fost deja identificate în precedentul ciclu anual ca înregistrând dezechilibre iar România se confruntă cu dezechilibre excesive. În plus, Comisia a concluzionat că o analiză aprofundată ar trebui efectuată pentru Bulgaria, în urma temerilor privind extinderea deficitului de cont curent, deteriorarea rapidă a competitivităţii costurilor şi creşterea semnificativă a preţului locuinţelor, combinată cu împrumuturi ridicate ale gospodăriilor.

Comisia va prezenta o actualizare a evaluării conformităţii în primăvara anului viitor, pe baza datelor privind rezultatele din 2026, iar previziunile economice de primăvară ale Executivului comunitar şi rapoartele anuale privind progresele realizate vor fi trimise statelor membre în aprilie 2027.

România, în vizorul UE de șase ani din cauza deficitului excesiv

România se află în Procedura de Deficit Excesiv (EDP) din aprilie 2020, după ce a depășit pragul de deficit bugetar încă din 2019. De atunci, țara a înregistrat în mod constant deficite ridicate, de aproximativ 8-9% din PIB în ultimii ani, iar instituțiile europene au apreciat în repetate rânduri că măsurile adoptate pentru reducerea deficitului au fost insuficiente.

Deși Comisia Europeană a confirmat în 2026 că autoritățile au luat măsuri eficiente pentru corectarea dezechilibrelor, executivul european avertizează că „vulnerabilitățile rămân semnificative”. În consecință, procedura este considerată în prezent doar temporar suspendată sau „pusă pe pauză”, fără ca obligațiile asumate de România să fi fost eliminate.

Potrivit recomandărilor adoptate de Consiliul ECOFIN în iulie 2025, România trebuie să adopte măsuri eficiente pentru reducerea deficitului și să prezinte planul de consolidare fiscală până la 15 octombrie 2025, astfel încât să încheie Procedura de Deficit Excesiv până în 2030. În acest interval, Guvernul trebuie să respecte plafoane stricte privind creșterea cheltuielilor nete: cel mult 2,8% în 2025, 2,6% în 2026, 4,6% în 2027, 4,4% în 2028, 4,2% în 2029 și 4,0% în 2030.

„Procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE) este un mecanism conceput să garanteze că statele membre ale UE regăsesc sau mențin disciplina în bugetele lor publice. Politicile economice și bugetare sunt foarte importante pentru statele membre. Acestea le consideră o chestiune de interes comun. Pentru a limita deficitul public și datoria publică, statele membre au convenit asupra unor valori de referință, pe care le-au consacrat în tratatele UE: o pondere a deficitului de 3% și o pondere a datoriei de 60%. Ponderile sunt întotdeauna calculate în raport cu PIB-ul unui stat membru”, arată informațiile de la Consiliul Uniunii Europene.