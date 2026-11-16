„Măsurile pe care le avem în vedere se circumscriu următoarelor componente şi obiective: reducerea aparatului de stat central şi teritorial prin unificarea serviciilor suport şi digitalizare", a spus Marian Neacşu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD, conform Agerpres.

El a adăugat că serviciile suport, aşa cum sunt ele definite în codul administrativ, vor fi constituite la nivel judeţean într-un centru bugetar judeţean unic.

„O a doua componentă vizează reducerea numărului de controale prin comasarea unui număr important de organe şi organisme de control aparţinând autorităţii centrale şi mutarea accentului pe partea de prevenţie. (...) O treia categorie de măsuri pe care le avem în vedere vizează centralizarea unor structuri judeţene cu personalitate juridică la nivel regional sau ca servicii, respectiv direcţii în cadrul ministerelor.

Prin ordonanţa de organizare a Ministerului Agriculturii, bunăoară, ca exemplu, s-a realizat o astfel de chestiune, în care instituţii de la nivel teritorial, de la nivel judeţean au fost prinse în structura organizaţională a Ministerului Agriculturii. O altă măsură vizează reorganizări, comasări, fuziuni sau dizolvări de autorităţi ale căror atribuţii sunt dublate sau care şi-au dovedit de-a lungul timpului ineficienţa şi nefuncţionalitatea", a menţionat acesta.

Neacșu: „Până la 1 februarie 2027 vom lucra la elaborarea actului normativ”

Marian Neacşu a afirmat că această reorganizare vizează şi societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar.

„Avem aici în vedere o analiză criterială complexă pentru toate societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar şi care înregistrează pierderi istorice în vederea comasării, fuziunii, reorganizării sau, după caz, dizolvării acestora. Excepţie ne propunem să facă societăţile care sunt listate pe o piaţă organizată", a spus vicepremierul.

Neacşu a precizat că pentru realizarea acestor obiective care vor fi cuprinse într-un act normativ de rang primar este propus un calendar de acţiuni.

„Până la 20 noiembrie 2026 - constituirea unui comitet interministerial, prezidat de prim-ministru şi coordonat de subsemnatul. (...) Până la 15 decembrie va avea loc transmiterea de machete necesare pentru culegerea informaţiilor şi a datelor necesare. (...) Până la 20 ianuarie 2027 ne propunem să analizăm datele şi informaţiile primite în cadrul comitetului interministerial.

Până la 1 februarie 2027 vom lucra la elaborarea actului normativ care să constituie baza legală primară pentru realizarea măsurilor propuse. Până la 20 februarie 2027 avem în vedere parcurgerea etapelor de consultare, transparenţă şi avizare şi până la 1 martie 2027, aprobarea în Guvern şi intrarea în procedură parlamentară prin procedura angajării răspunderii Guvernului", a detaliat el.

Liderul senatorilor UDMR, despre reforma administrativ-teritorială: „E o amenințare la adresa comunităților locale”

Pe de altă parte, liderul senatorilor UDMR, Turos Lóránd, afirmă că propunerea PSD privind reforma administrativ-teritorială pune în pericol interesele fiecărei comunități locale.

„Este o amenințare la adresa comunităților locale din România, indiferent că vorbim despre județul Olt, Vaslui sau Harghita”, a declarat liderul senatorilor UDMR.