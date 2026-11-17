"În aceste zile am avut o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara de acum ceva timp şi atunci trebuia găsit orice fel de chestiune care să fie legată şi de Bolojan. Ceea ce vă pot asigura, pentru că nu vreau să fac alte comentarii legate de tot ce s-a scris, este, pe de o parte, că copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu, personal, am respectat toate prevederile legale şi nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită maşina SPP", a afirmat, la Digi24, fostul premier Ilie Bolojan, întrebat în legătură cu acuzaţiile conform cărora la nunta fiicei sale ar fi fost folosită maşina Serviciului de Protecţie şi Pază pentru a transporta invitaţi, dar şi legat de demersul din Parlament al AUR, PSD şi SOS de înfiinţare a unei comisii de anchetă pe această temă, scrie Agerpres.

Explicațiile fostului premier privind paza asigurată de SPP

El a mai spus că există o prevedere legală care obligă, practic, premierii care au fost în funcţie să aibă o pază.

"Dacă refuză, acesta trebuie să dea declaraţii în scris şi în fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt şi astfel de situaţii, e o chestiune pe propria răspundere pe care o fac în aşa fel încât îţi asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, cu cine eşti în maşină şi aşa mai departe", a explicat Ilie Bolojan.

Fostul prim-ministru a precizat că atunci când se deplasează pe cont propriu trebuie să îşi asume răspunderea asupra securităţii sale, menţionând că maşina SPP a fost o parte din timp cu el şi "sunt anumite zile când a rămas pe cont propriu".

Liderul PNL a spus că demersul privind înfiinţarea în Parlament a unei comisii pe această temă este "tot o continuare a unei hărţuieli politice generate de PSD şi AUR".

"Dacă vă aduceţi aminte, au mai făcut o comisie de anchetă, tot un fiasco, legat de întâlnirea pe care am avut-o cu doamna Tănăsescu, preşedinta Curţii Constituţionale, în clădirea Senatului, în biroul preşedintelui, în care din nou nu s-a dovedit nimic. În urma acestei întâlniri, Ministerul Dezvoltării care are în administrare o parte din clădirea din Parlament, unde ar urma să fie sediul Ministerului Dezvoltării, a pus la dispoziţia Curţii Constituţionale un număr de birouri pentru personalul pe care îl are şi care nu poate funcţiona", a adăugat Bolojan.

În opinia sa, acest demers "arată încă o dată colaborarea pe faţă sau prin dos dintre PSD, AUR şi ceilalţi".

Întrebat dacă va merge la audierile din această comisie, în cazul în care ea va fi înfiinţată, Ilie Bolojan a răspuns: "Aceste comisii nu au un scop serios, doar un scop de imagine şi de şicanare. Le voi trata în consecinţă".