Printre participanți s-au numărat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, eurodeputați din toate grupurile politice și miniștri din România și Bulgaria, scrie Agerpres.

În deschiderea evenimentului, imnurile naționale ale României și Bulgariei au fost interpretate de soprana Irina Baianț și de tenorul Rosen Nencev, care au cântat apoi împreună, alternativ în română și bulgară, versurile de la Odă Bucuriei.

Roberta Metsola: A fost o întoarcere acasă

Președinta PE Roberta Metsola a fost prima care a luat cuvântul la evenimentul de marți.

'În urmă cu 20 de ani, pe 31 decembrie 2006, zeci de mii de oameni s-au adunat în piețele centrale din orașele dumneavoastră. Când ceasul a sunat miezul nopții, Piața Universității din București a izbucnit în urale, în timp ce oameni de toate vârstele au agitat steaguri europene în acordurile Odei Bucuriei. La Sofia, în Piața Battenberg, imnul european a răsunat de asemenea, chiar înainte ca ceasul să sune miezul nopții (...) Era ceva în aer în acea noapte. Speranță. Ușurare, Entuziasm. Sentimentul de apartenență. Un titlu dintr-un ziar a rezumat perfect ce s-a întâmplat în ziua următoare, titrând: 'Am ajuns acasă', a declarat Metsola în discursul susținut la evenimentul din Parlamentul European.

'Pentru oamenii din acele străzi, apartenența la UE a fost întruchiparea unei promisiuni. Promisiunea păcii, prosperității și stabilității. Promisiunea unui nou început', a adăugat ea.

'Ați luptat cu hotărâre pentru libertatea de a spune și a gândi ce vreți, de a călători dincolo de frontiere cum doriți și de a trăi în societățile democratice libere pe care le meritați. Așa că, într-adevăr, data de 1 ianuarie 2007 a fost mai mult decât o aderare la UE. A fost o întoarcere acasă. Iar UE v-a primit cu brațele deschise. Economiile voastre au crescut accelerat, devenind de cinci ori mai mari în doar 20 de ani. Oamenii au simțit acele efecte, văzând infrastructură nouă, școli, spitale și afaceri în cartierele lor. Și o simt astăzi, în timp ce traversează Dunărea și călătoresc prin Europa cu ușurință, în contextul în care promisiunea Schengen s-a îndeplinit în cele din urmă', a mai afirmat Metsola.

Ea a subliniat că UE a beneficiat imediat de pe urma aderării României și Bulgariei și că ambele țări au modelat proiectul european.

'Ați fost printre primii care ați ratificat Tratatul de la Lisabona. Ați adus securitatea maritimă, conectivitatea regională, energia și extinderea în prim-planul agendei politice', a afirmat șefa legislativului comunitar.

'Astăzi, UE este mai puternică datorită vouă, iar transformarea voastră continuă să servească drept exemplu pentru acele țări candidate care speră ca într-o zi să simtă același entuziasm pe care l-ați simțit voi în ajunul Anului Nou în urmă cu 20 de ani.

Acum mai mult ca oricând, Europa are nevoie de vocile voastre, de contribuțiile voastre și de conducerea voastră', a mai spus Metsola.

Victor Negrescu: Aderarea României la UE este o dovadă că visele pot deveni realitate

Vicepreședintele PE Victor Negrescu, care a fost inițiatorul acestui eveniment alături de chestorul PE, eurodeputatul bulgar Andrei Kovacev, a apreciat că în urmă cu 20 de ani Europa era un vis pentru el, ca și pentru ceilalți români și bulgari.

'Un vis de libertate, de oportunitate, de apartenență. Pentru generația mea nu era pur și simplu un proiect politic. Era o promisiune că viitorul nostru ar putea fi diferit, că țările noastre ar putea depăși divizările istoriei. Iar astăzi visul a devenit o realitate de fiecare zi. Studiem împreună, lucrăm împreună, construim viitorul împreună, luăm decizii împreună aici în Parlamentul European. Aderarea României la UE este o dovadă că visele pot deveni realitate', a declarat Negrescu în prezența invitaților, între care numeroși eurodeputați din toate grupurile politice.

'Responsabilitatea noastră este să le oferim copiilor noștri șansa de a visa și mai departe', a subliniat el.

'La 1 ianuarie 2007, ziua în care România și Bulgaria au aderat la UE, o nouă generație s-a născut. Unii dintre ei sunt aici acum. Iar când noi sărbătorim 20 de ani de la aderare, ei sărbătoresc împlinirea a 20 de ani. Pentru ei, Europa nu a fost niciodată un vis, ci a fost mereu casa lor, deci responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că pentru generația lor Europa rămâne un loc în care fiecare vis are șansa de a deveni realitate', a pledat vicepreședintele PE.

Jean-Claude Juncker, care, în calitate de prim-ministru al Luxemburgului, a fost gazda ceremoniei oficiale de semnare a Tratatului de Aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, în aprilie 2005, a intervenit la rândul său la evenimentul de marți.

'Astăzi, dragi prieteni, este o zi importantă. În câteva luni România și Bulgaria se vor fi aflat de 20 de ani în Uniunea Europeană. Când am semnat tratatul de aderare împreună cu România și Bulgaria am fost mândru (...) de Europa. Pentru că în aceeași zi în care am semnat tratatul de aderare am pus capăt decretului dezastruos de la Ialta, care ne-a obligat - împotriva rațiunii, sentimentelor, sufletelor noastre - să fim separați pentru prea mult timp', a spus Juncker, fost președinte al Comisiei Europene, în aplauzele asistenței.

'Am fost mândru atât de România, cât și de Bulgaria, pentru că au început în anii '90 un program de ajustare foarte curajos și ambițios care le-a permis să adere la UE. Cine ar fi crezut în urmă cu 20 de ani că 20 de ani mai târziu Bulgaria va reuși să adere la zona euro? Este o performanță majoră. Și cine ar fi crezut că România se va îndrepta în aceeași direcție?', a adăugat el.

Omagiu adus liderilor care au negociat aderarea

Jean-Claude Juncker le-a adus un omagiu lui Simeon de Saxa-Coburg-Gotha și lui Călin Popescu-Tăriceanu, prim-miniștri ai celor două țări la momentul aderării, prezenți la eveniment. 'Au fost vremuri dificile și prim-miniștrii de atunci au luat decizii curajoase în favoarea țărilor lor și în beneficiul UE. Merită respectul nostru etern pentru ceea ce au făcut', a mai spus el.

Simeon de Saxa-Coburg-Gotha i-a transmis lui Jean-Claude Juncker că îi datorează recunoștință eternă pentru sprijinul acordat Bulgariei în perioada aderării.

'Din nefericire nu ai fost în echipa noastră, dar ne-ai susținut foarte mult, ceea ce nu voi uita niciodată', a spus fostul rege bulgar și prim-ministru, în prezent în vârstă de 89 de ani.

'Au fost zile minunate, pline de provocări, dar și de speranță. Cei tineri trebuie să țină în minte că România și Bulgaria au avut un trecut comunist care a făcut să fie și mai dificil pentru noi să ne îndeplinim obiectivele', a rememorat fostul premier atmosfera din perioada premergătoare aderării la UE.

Simeon de Saxa-Coburg-Gotha a subliniat că cele două țări nu au o altă alternativă decât apartenența la UE. 'Unde ar fi astăzi România și Bulgaria singure, pe aceste mări furtunoase?', a întrebat retoric.

Simeon de Saxa-Coburg-Gotha: UE are ce îi trebuie pentru a juca un rol global

Pe de altă parte, prezentându-se drept un 'om foarte bătrân care a văzut foarte multe', fostul suveran a pledat ca toți cei de la Bruxelles 'să acorde mare atenție preocupărilor oamenilor pentru a resuscita prețiosul nostru acquis și a reconcilia această mare instituție în care mă aflu astăzi cu așteptările publicului”.

Călin Popescu-Tăriceanu, prim-ministrul la momentul aderării României la UE, a apreciat, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii la finalul evenimentului, că aceasta a fost o 'reușită remarcabilă'.

'Cea mai importantă realizare din perspectiva mea este libertatea și dreptul la liberă circulație, mai ales pentru generațiile mai tinere, dreptul de a călători, dar mai ales de a studia în străinătate și pentru toți ceilalți de a munci, de a ne deplasa liber. Sigur că alături de acest element nu trebuie să scăpăm din vedere modificările structurale pe care România le-a reușit în această perioadă grație fondurilor europene', a spus Tăriceanu la Bruxelles.

'Trebuie să ne dăm seama, de asemenea, că fondurile structurale și de coeziune sunt cele care au permis creșterea economică remarcabilă a României și creșterea nivelului de viață și, nu în ultimul rând, consolidarea statului de drept și supremația legii în România. Acestea sunt câteva elemente importante pe care România a reușit să le rezolve', a afirmat fostul prim-ministru.

El a atras însă atenția că, în acest moment, este important ca România să se concentreze asupra prezentului și viitorului.

'Important e ce face România în calitate de stat membru, cum poate să contribuie la depășirea dificultăților actuale cu care Europa se confruntă, cu toții suntem conștienți că Europa riscă să rămână în urmă din cauza pierderii competitivității și este și cazul României. Dar nu văd alt proiect mai bun pentru prosperitate, pentru pace și pentru solidaritate, și pentru prosperitatea din viitor decât proiectul european', a pledat el.

Dan Neculăescu: Europa este casa noastră și viitorul nostru comun

Ministrul de externe român Dan Neculăescu a declarat în intervenția sa că perioada scursă de la aderarea României și Bulgariei la UE a arătat că apartenența 'nu este doar despre împărtășirea de idealuri comune și valori, ci este și o muncă de zi cu zi'.

'Pe lângă transformarea remarcabilă economică și socială la care am asistat în aceste două decenii, apartenența României la UE este o ancoră puternică și de necontestat pentru securitate și prosperitate. Pentru românii tineri născuți în 2007 Europa nu este o destinație, este acasă', a mai spus Neculăescu.

'Azi, când realitățile noastre zilnice sunt marcate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, România își aduce contribuția la efortul comun de a întări securitatea și apărarea noastră în Europa pe Flancul de Est și în regiunea Mării Negre. Deci Europa a transformat România, dar România a întărit Europa. Europa este casa noastră și de asemenea viitorul nostru comun', a afirmat el.

'În 2007, România s-a alăturat Uniunii cu încredere în viitorul UE. În 2027 sărbătorim 20 de ani de apartenență cu încredere în contribuția României la acel viitor. Pentru România, primii 20 de ani au fost despre convergență. Următorii 20 de ani trebuie să fie despre leadership', a pledat ministrul român de externe.