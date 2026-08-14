Potrivit unui comunicat al Guvernului, a fost aprobată scoaterea la concurs a posturilor vacante necesare funcţionării unui număr de 34 de creşe realizate în cadrul Programului guvernamental de construire de creşe "Sfânta Ana" şi al Programului naţional de construcţii de interes public sau social, potrivit Agerpres.

Aceste unităţi de educaţie timpurie urmează să fie recepţionate în perioada următoare şi predate beneficiarilor.

În total, 768 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru operaţionalizarea celor 26 de noi creşe construite prin PNRR şi a celor 8 creşe realizate prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social.

Noile creşe au fost construite în judeţele Alba, Arad, Bihor, Botoşani, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Prahova, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea, precum şi în municipiul Bucureşti.

Posturile vacante, scoase la concurs după recepția lucrărilor

Posturile vacante vor fi scoase la concurs de ordonatorii principali de credite, după recepţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a acestora, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget şi fără suplimentarea fondurilor destinate drepturilor salariale ale personalului încadrat.

Obiectivul operaţionalizării creşelor este creşterea gradului de participare a copiilor în învăţământul antepreşcolar, în vederea asigurării accesului la educaţie timpurie de calitate şi a sprijinirii familiilor tinere.

Totodată, operaţionalizarea creşelor construite prin Programul "Sfânta Ana" contribuie la îndeplinirea jalonului 456 şi a ţintei 457 din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, se precizează în comunicat.