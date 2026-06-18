Oficiul Național de Statistică (ONS) a declarat că, deși piața muncii a rămas „în mare măsură stabilă”, unele sectoare au dat semne de slăbire, scrie BBC.

ONS arată scăderea angajărilor

Liz McKeown, directoarea departamentului de statistică economică a ONS, a afirmat că scăderea în continuare a numărului de posturi vacante sugerează că „întreprinderile devin mai prudente în ceea ce privește angajarea de personal nou”.

Rata șomajului a scăzut ușor la 4,9% în perioada de trei luni încheiată în aprilie, de la 5% în perioada de trei luni încheiată în martie.

Numărul de „intrări”, adică de noi angajați, a fost de puțin sub 540.000 în aprilie, ceea ce reprezintă cea mai scăzută valoare lunară din martie 2021, a precizat ONS.

McKeown a menționat că au existat „unele semne care indică trecerea unor lucrători la activități independente” pe fondul scăderii numărului de posturi vacante.

Numărul locurilor de muncă vacante în perioada martie-mai a scăzut la 707.000, a precizat ONS, cel mai scăzut nivel înregistrat din perioada februarie-aprilie 2021.

Presiunea salarială se temperează

Sectorul serviciilor profesionale a înregistrat cea mai mare scădere a numărului de locuri de muncă vacante, dar și sectoarele comerțului cu amănuntul și al ospitalității au înregistrat scăderi semnificative.

Salariile de bază — care nu includ bonusurile — au crescut cu o rată anuală de 3,4% în perioada de trei luni încheiată în aprilie. Această valoare a rămas neschimbată față de perioada de trei luni încheiată în martie și înseamnă că veniturile medii continuă să crească puțin mai repede decât prețurile.

Cu toate acestea, McKeown a afirmat că ritmul de creștere a salariilor de bază din sectorul privat se înregistrează la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani și jumătate.

Cifrele au fost publicate înaintea deciziei Băncii Angliei privind ratele dobânzilor, care va fi anunțată joi, mai târziu. În general, analiștii se așteaptă ca Banca să mențină rata dobânzii de referință la 3,75%.

Ben Caswell, economist senior la Institutul Național de Cercetări Economice și Sociale, a declarat că datele indică o „relaxare treptată a pieței muncii”.

„Alături de cifrele mai moderate privind inflația de ieri și de acordul provizoriu privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, acest lucru oferă Băncii Angliei undă verde definitivă pentru a vota în favoarea menținerii ratei dobânzii în această după-amiază.”, spune Ben Caswell.

Yael Selfin, economist-șef la KPMG Marea Britanie, a afirmat că piața muncii nu se dovedește a fi un factor major al presiunilor inflaționiste, având în vedere încetinirea creșterii salariilor din sectorul privat.

Economiștii văd o relaxare treptată

„Pe fondul unui context economic slab, lucrătorii sunt din ce în ce mai reticenți să solicite salarii mai mari, reducând probabilitatea ca efectele de a doua rundă să se transmită de la piața muncii către presiuni mai ample asupra costurilor.”, a spus Yael Selfin.

Shazia Ejas, directoarea de campanii a Confederației pentru Recrutare și Ocuparea Forței de Muncă (REC), a declarat: „Presiunile globale și incertitudinea politică internă îi fac pe angajatori să ezite să se angajeze în procesul de angajare, deși cele mai recente date ale REC arată că angajările temporare se descurcă mai bine decât cele permanente. Având în vedere soluționarea crizei din Golf, guvernul are ocazia să dea startul unei noi etape în domeniul angajărilor.”

Calitatea statisticilor ONS a fost criticată în ultimii ani, o analiză efectuată anul trecut identificând probleme „profund înrădăcinate” în cadrul acestui organism.

Ancheta privind forța de muncă, pe care ONS o utilizează pentru a raporta cifrele privind salariile și ocuparea forței de muncă, s-a confruntat cu rate scăzute de răspuns.