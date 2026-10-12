Cele mai mari companii de procesare a plăților electronice vor introduce un sistem offline, adică fără internet. Le-a venit această idee după avaria majoră care a afectat, anul trecut, peste 50 de milioane de oameni din Spania și Portugalia.

Corespondent PROTV: „Dacă azi România ar fi lovită de o pană generală de curent, care afectează și rețelele de telecomunicații, nu am putea să scoatem bani de la bancomat și nici să plătim cu cardul nicăieri, chiar dacă unele magazine mari au și generatoare, pentru că acest POS va pierde legătura cu banca, iar plata nu poate fi aprobată. Peste patru luni nu va mai fi nevoie: tranzacția în limita a 200 de euro, plafon stabilit de banca unde avem cardul, va fi aprobată pe loc de vânzătorul din magazin, farmacie sau benzinărie. Noi introducem codul PIN, iar sistemul va ține minte ce am cumpărat și, când se restabilește conexiunea la internet, se vor procesa plățile. Sistemul implementat de una dintre companiile procesatoare de plăți electronice funcționează deja în Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia. A fost testat cu succes în timpul unei furtuni, unde magazinele alimentate cu generatoare au putut accepta în continuare plăți offline cu cardul. Atenție, doar cardurile emise începând cu februarie 2027 vor avea această opțiune, iar comercianții trebuie să își schimbe și ei aceste dispozitive de încasat plăți electronice. Altă companie procesatoare de plăți susține că are deja o astfel de opțiune, care a funcționat și în timpul crizei energetice din Spania, și promite că va funcționa, dacă va fi cazul, și în România”.