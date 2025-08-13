Toate magazinele din România, inclusiv cele mici, vor fi nevoite să accepte plata cu cardul. Anunțul ministrului Finanțelor

13-08-2025 | 17:14
plata cu cardul
Plafonul de venituri minime de 50 de mii de lei, de la care magazinele sunt obligate să accepte plata cu cardul, va fi eliminat, a anunțat, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Mihaela Ivăncică

Este vorba de plafonul anual al cifrei de afaceri sub care anumite magazine — în special microîntreprinderile — erau scutite de obligația legală de a accepta plata cu cardul. 

Cu alte cuvinte, toate societățile comerciale din România, indiferent de cifra de afaceri, vor fi nevoite de acum să accepte plata cu cardul, indiferent câți bani încasează anual.

Măsura va ține însă cont de faptul că, în unele zone din România, internetul este inaccesibil, fapt ce împiedică folosirea POS-urilor, a precizat Nazare.

În acest context, ministrul a lansat un apel public către bănci pentru ca acestea să reducă cât mai mult comisioanele percepute la tranzacţiile cu cardul.

„Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de plafon, orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronic.

Sunt, în momentul de faţă, peste 300.000 de astfel de cazuri, nu mai suntem în situaţia din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri. Era foarte complicat să obţii un POS. Acum avem trei variante de POS, e mult mai facil să obţii acest lucru”, a anunţat, miercuri, ministrul Finanţelor Publice.

Nazare: Plata cu cardul să devină mai puţin costisitoare

Nazare a precizat că legiuitorul va avea în vedere, când va stabili normele tranzitorii, faptul că există zone în România unde nu există internet.

Alexandru Nazare a ţinut însă să sublinieze că „acele cazuri sunt excepţia, nu şi regula” şi că autorităţile fiscale au „nevoie să aibă o vizibilitate asupra plăţilor de toate tipurile”.

Ministrul precizează că a purtat un „dialog foarte deschis cu Asociaţia Băncilor, dar şi cu cei care reprezintă aceste mijloace de plată electronică” în contextul propunerii ridicării plafonului de plată cu cardul, arătând că face apel către aceştia să aibă „o atitudine diferită în privinţa dobânzilor pe care le practică, astfel încât plata cu cardul să devină mai puţin costisitoare decât este astăzi”.

„Ne aşteptăm de la ei la un răspuns la acest set de măsuri pe care îl propunem astăzi. Trebuie să vedem şi de la aceşti operatori că îşi modifică costurile astfel încât pentru cetăţean să devină această operaţiune mai puţin costisitoare”, a arătat Alexandru Nazare.

