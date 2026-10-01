Cum prevenim riscurile cardiovasculare, dacă avem diabet? Atâta vreme cât diabetul crește de 4 ori probabilitatea de a dezvolta afecțiuni ale inimii. Terapia modernă controlează simultan stilul de viață, glicemia, tensiunea arterială și grăsimile din sânge. Toate acestea, odată controlate, au impact pozitiv asupra sistemului cardiovascular. Ne explică dr. Aniela Popescu, medic specialist cardiolog.

Andreea Groza: De ce diabetul mărește riscul cardiovascular?

Dr. Aniela Popescu: Odată ce glicemia e mare, va leza pereții interni ai arterelor. Iar inflamația va favoriza formarea plăcilor de colesterol. Odată apărute plăcile de colesterol, acestea sunt mai vulnerabile. Capsula fibroasă, prezentă deasupra plăcii de colesterol, e mai fragilă în diabet. Dacă se rupe, apare cheagul și acesta e accidentul vascular. În plus, diabetul se însoțește des de hipertensiune. Și aceasta lezează vasele de sânge.

Andreea Groza: Vedem o altă situație periculoasă în diabet - nu mai simțim durerea.

Dr. Aniela Popescu: Da, din păcate, pentru că diabetul atacă și nervii. Spre exemplu, dacă avem un infarct, nu vom simți durerea acută în piept. La infarct spre exemplu, apar oboseala inexplicabilă, greața, transpirații reci. Dacă aveți diabet, acestea sunt simptome, care să vă trimită de urgență la spital. Andreea Groza: Dacă am prediabet, pot să îl controlez să nu apară diabetul?

Dr. Aniela Popescu: Da. Prediabet înseamnă glicemie între 100-126. Dacă faceți sport 150 de minute cel puțin pe săptămână, dacă scădeți în greutate 10% , dacă mențineți tensiunea normală și controlați grăsimile din sânge, da, prediabetul e reversibil. Vedeți toate măsurile de prevenție cardiovasculară, dacă aveți diabet, în video.

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