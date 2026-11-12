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Pachetul se numește Digital Fairness Act - (DFA) și este setul de reguli care s-ar putea să schimbe cel mai tare internetul în momentul în care ar intra în vigoare.

Alin Popescu - fondator avocatnet.ro: ”Ar putea avea consecințe în majoritatea activităților. Pentru context: în 2005 a apărut pentru prima dată în UE o reglementare care vizează practicile comerciale neloiale. Ulterior, în 2024, UE a venit și a făcut o analiză să vadă dacă această reglementare, existentă deja de aproape 20 de ani, încă mai funcționează și au ajuns la concluzia că nu are nicio șansă să funcționeze pentru că 2005 nu existau toate lucrurile cu care noi ne-am obișnuit astăzi.

În 2024 s-a pornit acest proiect care ieri a apărut pentru prima dată ca propunere oficială a UE sub numele DFA și care ar trebui să aducă în prezent legislația privind practicile comerciale neloiale”.

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