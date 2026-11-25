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O vânzare masivă și prelungită de acțiuni a scos la iveală riscurile pentru o economie tot mai dependentă de IA și de averea generată de această industrie, potrivit CNN.

Cu puțin peste o lună în urmă, piața bursieră înregistra o creștere de peste 14%, însă la sfârșitul săptămânii trecute era pe punctul de a încheia anul pe minus. Această inversare rapidă a tendinței a fost alimentată de îndoielile privind sustenabilitatea afacerilor bazate pe inteligența artificială.

Situația l-a alarmat pe președintele Donald Trump, care a contribuit la orchestrarea revenirii lui Huang, considerând că aceasta ar putea declanșa o revenire a pieței bursiere. Trump a avut dreptate – cel puțin pentru o zi.

Prăbușirea bursei amenința să tragă economia după ea, iar administrația Trump a ajuns să creadă că Huang devenise prea important pentru a fi înlăturat. Scăderea cu 28% a acțiunilor Nvidia, în zilele care au urmat plecării sale, s-a propagat în întreaga industrie.

Acest lucru a reprezentat o problemă din cauza concentrării extreme a valorii pe piața bursieră: cele mai mari cinci companii din domeniul IA incluse în indicele S&P 500 – Nvidia, Microsoft, Google, Amazon și Meta – reprezintă împreună un impresionant 25% din valoarea totală a pieței.

Pe măsură ce încrederea în inteligența artificială s-a erodat, întreaga piață bursieră a intrat într-o corecție.

Așadar, Trump ar putea avea dreptate, o scădere susținută a pieței nu ar amenința neapărat investițiile de trilioane de dolari care se estimează că vor fi direcționate către inteligența artificială.

În schimb, aceasta ar putea eroda încrederea consumatorilor care au continuat să cheltuiască în tot acest timp: americanii înstăriți.

Bogații cheltuiesc tot mai mult, în timp ce americanii cu venituri mici devin mai precauți

Creșterea prețurilor a afectat considerabil veniturile americanilor cu venituri mici și medii în ultimele luni, iar dobânzile ridicate la creditele ipotecare și prețurile mari ale locuințelor i-au ținut pe mulți în afara pieței imobiliare.

Cu toate acestea, dacă americanii au fost îngrijorați de inflație în acest an, acest lucru este greu de observat în datele economice generale – în special în cele privind consumul, care reprezintă peste două treimi din producția economică a Statelor Unite.

Potrivit Biroului de Analiză Economică (Bureau of Economic Analysis), cheltuielile de consum din trimestrul al treilea au înregistrat un ritm anualizat solid de 3,8%. În august, cheltuielile de consum ajustate în funcție de inflație au crescut cel mai mult din ultimul an.

O analiză mai atentă arată însă că o categorie restrânsă de americani susține cea mai mare parte a consumului în acest an.

Potrivit economiștilor de la RSM US, cei mai bine plasați 40% dintre americani, din punctul de vedere al veniturilor, au cheltuit 15.700 de miliarde de dolari până în septembrie. În schimb, americanii cu venituri medii și mici au cheltuit doar 6.700 de miliarde de dolari.

Asta înseamnă că americanii cei mai înstăriți au reprezentat 70% din totalul cheltuielilor de consum din acest an, față de 61% anul trecut.

Unii economiști numesc acest fenomen „economia în formă de K”, o expresie a adâncirii decalajului de avere dintre americanii cu cele mai mari și cei mai mici venituri. Conceptul este intens dezbătut și nu reprezintă o măsură științifică exactă. În funcție de perspectiva și intervalul de timp analizate, unii indicatori economici arată chiar o reducere a diferențelor dintre cele două categorii.

Tendința din ultimii ani este însă clară: americanii bogați cheltuiesc mai mult, în timp ce majoritatea populației a devenit într-o anumită măsură mai precaută în privința banilor. Iar explicația nu ține doar de faptul că primii au averi mai mari, ci și de natura activelor pe care le dețin.

Potrivit Rezervei Federale din New York, cei mai bogați 20% dintre americani dețin mai mult de jumătate din valoarea totală a locuințelor din SUA. În schimb, cei mai săraci 20% dețin doar 3% din valoarea acestora.

Un alt factor important este faptul că americanii înstăriți au investiții mult mai mari pe piața bursieră. Potrivit datelor Rezervei Federale privind distribuția averii, cei mai bogați 20% dintre americani controlează 87% din averea generată de acțiunile deținute individual în Statele Unite.

Deoarece deținerile de acțiuni sunt concentrate în rândul gospodăriilor înstărite, și cheltuielile generate de evoluția bursei sunt distribuite în mod similar: trei sferturi din consumul stimulat de piața bursieră provine de la cei mai bogați 20% dintre americani, potrivit RSM US.

Astfel, având o mare parte din avere investită în proprietăți imobiliare și pe piața bursieră, cei mai bogați americani au ignorat în mare măsură presiunile inflaționiste din acest an și au continuat să cheltuiască. Însă, dacă avansul pieței bursiere se încheie, motorul consumului – și creșterea economică pe care acesta a susținut-o – ar putea începe să funcționeze tot mai greu.

O prăbușire a acțiunilor IA ar putea împinge SUA spre recesiune

Dacă cheltuielile de consum reprezintă motorul economiei, inteligența artificială a fost combustibilul acestuia în ultimii doi ani.

Expansiunea rapidă a acestei tehnologii a susținut creșterea pieței bursiere: cele mai valoroase zece companii listate la bursă sunt toate din sectorul tehnologic și reprezintă aproximativ 40% din valoarea indicelui S&P 500.

Dar investițiile în inteligența artificială au susținut și economia. Potrivit ING, un sfert din creșterea economică înregistrată în acest an provine din dezvoltarea infrastructurii necesare AI.

Este puțin probabil ca aceste investiții să se oprească prea curând. Potrivit unei estimări Goldman Sachs publicate la începutul acestei luni, industria va cheltui 1.100 de miliarde de dolari pentru infrastructura IA în acest an și 1.800 de miliarde de dolari anul viitor.

Investitorii nu și-au pierdut încrederea în potențialul inteligenței artificiale de a transforma economia, a remarcat Keith Lerner, strateg-șef de piață la Truist Wealth. În schimb, aceștia și-au pierdut încrederea în faptul că investițiile companiilor din domeniul IA se vor transforma în profituri sustenabile într-un viitor apropiat.

Evenimentele recente nu au contribuit la calmarea situației. Compania de infrastructură cloud CoreWeave, specializată în servicii pentru inteligența artificială, a tras un semnal de alarmă în octombrie, când randamentele obligațiunilor sale au crescut la 15%, ceea ce a făcut ca împrumuturile sale să coste aproape de două ori mai mult decât randamentul investițiilor.

Victoria categorică a democraților la alegerile de la jumătatea mandatului a adus în prim-plan numeroși politicieni care au cerut o reglementare mai strictă a inteligenței artificiale și instituirea unui moratoriu asupra construirii centrelor de date.

În plus, scandalul Nvidia a lipsit temporar industria de ceea ce era, în fapt, banca sa centrală de facto și a readus în discuție solicitările privind intensificarea controlului asupra exporturilor americane de cipuri pentru inteligență artificială.

Cu toate acestea, o încetinire a investițiilor în IA nu ar fi suficientă, de una singură, pentru a declanșa o recesiune, a declarat Joe Brusuelas, economist-șef la RSM US.

„Un astfel de scenariu ar necesita și un eveniment care să afecteze piețele financiare”, a explicat acesta.

Cu alte cuvinte, o scădere susținută a acțiunilor companiilor din domeniul inteligenței artificiale ar putea conduce la o recesiune.

„Creșterea pieței bursiere este mult mai importantă pentru menținerea expansiunii economice”, a spus Brusuelas.

Wall Street caută semnele unei redresări

Având în vedere că piața bursieră a atins un nivel record pe 6 octombrie, orice discuție despre o posibilă recesiune ar putea părea surprinzătoare. Cu toate acestea, indicele Nasdaq se menține cu 14% sub maximul istoric, în ciuda unei creșteri spectaculoase de 6% înregistrate luni. Indicele mai larg S&P 500 se află cu peste 8% sub nivelul său record.

Chiar dacă piața a trecut printr-o perioadă extrem de volatilă într-un interval scurt, există și motive de optimism.

În primul rând, prăbușirea cotațiilor a redus considerabil evaluările marilor companii tehnologice, făcând ca unele acțiuni să pară destul de ieftine.

Raportul preț/câștig (PER) al sectorului tehnologic din indicele S&P 500 – un indicator care măsoară evaluarea relativă a unei acțiuni – a scăzut cu 45% în acest an, ajungând în jurul valorii de 15, sub minimul înregistrat în perioada pandemiei, a remarcat Lerner.

O scădere atât de rapidă a raportului preț/câștig are doar două precedente istorice comparabile: spargerea bulei dot-com și criza financiară globală.

„Există incertitudini semnificative în ceea ce privește inteligența artificială, însă este dificil de susținut că situația actuală este mai incertă decât cea din primele etape ale pandemiei”, a declarat acesta.

Un alt motiv de optimism: în cazul unor scăderi similare ale pieței, produse într-un interval de o singură lună, revenirea medie de la minimul atins a fost de aproximativ 20%. Este vorba despre o redresare rapidă, care poate compensa o parte importantă a pierderilor provocate de declin.

Acesta este și motivul pentru care analiștii Goldman Sachs estimează randamente pozitive pentru acțiuni în anul următor, avertizând însă că „drumul ar putea fi sinuos”.

Totuși, nimic nu garantează că piața își va reveni complet în viitorul apropiat. Aceasta ar putea continua să scadă, antrenând după ea și cheltuielile americanilor înstăriți.