Investițiile publice finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) au accelerat, compensând parțial slăbirea cererii de consum, estimează Comisia Europeană.

Perspectivele pentru următorii ani indică o revenire treptată a economiei. Relansarea consumului privat și public, împreună cu redresarea graduală a investițiilor private, ar urma să susțină o creștere a PIB-ului real de aproximativ 2% în 2027 și 2028.

Un sprijin suplimentar pentru economie ar urma să vină din exploatarea gazelor naturale din perimetrul offshore Neptun Deep și din îmbunătățirea competitivității costurilor, factori care vor susține exporturile și vor contribui la reducerea deficitului extern.

Pe piața muncii, rata șomajului este așteptată să reintre pe o traiectorie descendentă odată cu accelerarea redresării economice în 2027. În același timp, inflația ar urma să se tempereze după nivelurile ridicate estimate pentru 2026.

Deficitul administrației publice este prognozat să scadă de la 6% din PIB în 2026 la 5,6% în 2028. Datoria publică va continua însă să crească, urmând să ajungă la 64% din PIB în 2028, în condițiile în care deficitele bugetare vor rămâne peste ritmul de creștere nominală a economiei.

Economia României va continua să scadă în 2026

Măsurile necesare de consolidare fiscală au fost urmate de o contracție a activității economice în ultimul trimestru din 2025 și în prima jumătate a anului 2026. Consumul privat a înregistrat o scădere de peste 2%, pe fondul înghețării salariilor din sectorul public și a pensiilor. În paralel, inflația de aproape 10% a diminuat veniturile disponibile ale populației.

Investițiile private au fost, la rândul lor, afectate de instabilitatea politică prelungită, de incertitudinile economice și de creșterea costurilor cu energia.

Pentru a doua jumătate a anului 2026, este anticipată o stabilizare a activității economice, susținută de revenirea treptată a cererii gospodăriilor, de reziliența exporturilor și de menținerea unui nivel ridicat al formării brute de capital fix. Un aport important va veni și din finalizarea proiectelor finanțate prin Planul de redresare și reziliență (PNRR).

Pentru întregul an 2026, PIB-ul real este estimat să scadă cu aproximativ 0,3%.

În 2027, reducerea inflației și unele majorări ale pensiilor și salariilor din sectorul public ar urma să susțină veniturile reale disponibile, încrederea în economie și consumul privat. Totuși, ritmul de creștere a formării brute de capital fix este estimat să încetinească, pe măsură ce efectele investițiilor finanțate prin PNRR se vor diminua.

În același timp, absorbția mai consistentă a fondurilor europene de coeziune, precum și stabilizarea și revenirea investițiilor private ar urma să contribuie la susținerea economiei. Aceste evoluții vor fi favorizate de îmbunătățirea încrederii în mediul economic, pe fondul reducerii incertitudinii politice.

Potrivit estimărilor, PIB-ul real va crește cu 1,8% în 2027, iar ritmul de creștere se va accelera la 2,2% în 2028.

Reducerea inflației ar putea permite relaxarea treptată a politicii monetare pe parcursul perioadei analizate. Această evoluție ar urma să ducă la condiții de finanțare mai favorabile și să susțină creșterea creditării.

Un alt factor important pentru evoluția economiei va fi începerea exploatării gazelor naturale din proiectul Neptun Deep. Producția de gaze este așteptată să contribuie la creșterea PIB-ului real și la reducerea deficitului de cont curent, efectele urmând să fie mai vizibile în 2028.

Deficitul de cont curent este prognozat să scadă constant pe parcursul perioadei analizate, ajungând la mai puțin de 6% din PIB în 2028.

Riscurile care pot afecta evoluția economică sunt orientate predominant în sens negativ. O eventuală revenire a instabilității politice ar putea îngreuna procesul de consolidare fiscală pe termen mediu, ar putea afecta încrederea mediului economic și ar putea descuraja investițiile private.

De asemenea, incertitudinile privind cererea externă, în special în sectorul auto, reprezintă o provocare pentru economia României. La acestea se adaugă preocupările legate de menținerea prețurilor ridicate la energie, care continuă să afecteze industria prelucrătoare.

Șomajul ar putea ajunge la 6,7% în 2026

Piața muncii a început să dea semne de deteriorare încă din 2025, pe fondul încetinirii activității economice. Scăderea numărului de persoane ocupate, care a contribuit la creșterea ratei șomajului, este estimată să continue și în 2026.

Potrivit prognozei, rata șomajului ar urma să atingă un nivel maxim de aproximativ 6,7% în 2026. Ulterior, aceasta ar urma să scadă treptat, în paralel cu redresarea activității economice.

După doi ani de înghețare a salariilor din sectorul public, respectiv în 2025 și 2026, ritmul de creștere a salariilor nominale a încetinit rapid. În aceeași perioadă, salariile reale au înregistrat scăderi.

Temperarea creșterilor salariale este estimată să continue și în următorii ani. Această evoluție va menține la un nivel redus creșterea costurilor unitare reale cu forța de muncă și va contribui la susținerea competitivității externe a economiei.

Inflația va rămâne ridicată în 2026

Inflația s-a accelerat în a doua jumătate a anului 2025, pe fondul majorării TVA și a accizelor, dar și al eliminării plafonării prețurilor la energia electrică pentru gospodării.

Presiunile asupra prețurilor au fost amplificate în 2026 de creșterea puternică a cotațiilor internaționale ale petrolului și de seceta severă care a afectat piața energiei electrice.

Inflația medie anuală, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), este estimată să ajungă la 7,9% în 2026, comparativ cu 6,8% în 2025.

Chiar dacă prețurile globale ale petrolului sunt așteptate să scadă treptat, presiunile inflaționiste de bază ar urma să se reducă lent în 2027. În aceste condiții, rata medie a inflației IAPC este prognozată la 4,4%, peste intervalul-țintă al băncii centrale, de 2,5% plus/minus un punct procentual.

Procesul de temperare a inflației ar putea încetini din nou în 2028, odată cu introducerea sistemului ETS2. Astfel, inflația medie anuală IAPC este estimată să scadă doar până la 3,8%.

Deficitul bugetar va scădea la 6% din PIB în 2026

Deficitul administrației publice din România este prognozat să se reducă la 6% din PIB în 2026, de la 7,8% din PIB în 2025.

Evoluția estimată reflectă efectele măsurilor de consolidare fiscală adoptate în a doua parte a anului 2025, precum și controlul strict al execuției bugetare exercitat până în prezent în 2026.

Cheltuielile curente, raportate la PIB, sunt estimate să scadă cu aproximativ un punct procentual în acest an. Principalul factor care va contribui la această reducere este înghețarea în termeni nominali a pensiilor și salariilor din sectorul public.

Pe partea veniturilor bugetare, majorările de taxe adoptate în 2024 și 2025 vor avea un impact semnificativ. Aplicarea modificărilor privind TVA, impozitarea proprietăților și contribuția la asigurările de sănătate este estimată să majoreze veniturile bugetare cu 1,2 puncte procentuale din PIB.

În 2027, deficitul bugetar ar urma să se reducă la 5,8% din PIB. Scăderea este estimată să fie susținută de menținerea controlului asupra cheltuielilor curente și de diminuarea cheltuielilor publice de capital după încheierea Mecanismului de redresare și reziliență, în special a componentei de granturi.

Cheltuielile pentru apărare vor crește

Cheltuielile pentru apărare sunt estimate să crească în următorii ani, de la 1,7% din PIB în 2025 la 2,2% din PIB în 2028. Această majorare va fi susținută de împrumuturile acordate prin programul Security Action for Europe (SAFE).

În paralel, datoria publică a României va continua să crească. Ponderea acesteia în PIB este prognozată să urce de la aproximativ 59% în 2025 la circa 64% în 2028.

Creșterea datoriei publice va fi determinată în principal de deficitele primare bugetare ridicate și de cheltuielile cu plata dobânzilor.

Astfel, deși deficitul bugetar este estimat să se reducă treptat în următorii ani, nivelul acestuia va continua să exercite presiuni asupra finanțelor publice, iar datoria guvernamentală va rămâne pe o traiectorie ascendentă.