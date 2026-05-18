Ritmul de creștere este mai mic ca în 2025, iar măsurile fiscale au contribuit la temperarea dezechilibrelor din economie. Totuși, investițiile străine au scăzut.

În primele trei luni ale anului, datoria externă totală a crescut cu peste 3 miliarde de euro față de finalul anului trecut, potrivit datelor BNR. Datoria externă totală reprezintă toți banii pe care România îi are de returnat creditorilor din străinătate.

Aici intră atât împrumuturile făcute de stat pentru plata pensiilor sau a salariilor sau pentru investiții, dar și datoriile băncilor și companiilor private. De la începutul anului și până în luna martie, a crescut cu un ritm de peste un miliard de euro pe lună și a ajuns la un nivel record de peste 231 de miliarde de euro.

Din totalul datoriei, cea mai mare parte, aproape 80 la sută, este pe termen lung, adică împrumuturi care se rambursează în mai mulți ani, iar restul ar trebui retunați într-un timp mai scurt.

Datele vin într-un moment în care România încearcă să își stabilizeze finanțele publice și să mențină încrederea investitorilor internaționali, pe fondul avertismentelor venite din partea agențiilor de rating.

Economiștii spun, însă, că evoluția este bună. Ritmul de creștere al îndatorării a fost mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Consumul a scăzut pentru a opta lună la rând

În același timp, măsurile de austeritate luate de Guvern au contribuit la încetinirea dezechilibrelor din economie.

Potrivit BNR, deficitul de cont curent – adică diferența dintre banii care ies și cei care intră în țară – s-a redus față de primul trimestru din 2025.

Mihai Roman, profesor de macroeconomie ASE: ”Această scădere a fost determinată, în special, din cauza scăderii de bunuri și servicii aproape un miliard de euro mai puțin pe importuri de bunuri și servicii din afară către România”.

Cu alte cuvinte, pe fondul scăderii puterii de cumpărare oamenii au consumat mai puțin, în special bunuri din alte țări. Conform INS, consumul a scăzut pentru a opta lună la rând. Din păcate au scăzut și investițiile străine directe.

În primele trei luni din 2026, investitorii străini au adus în România aproximativ 1,1 miliarde de euro, față de 1,6 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, companiile străine cu activitate în România au repatriat capital de peste 330 de milioane de euro.