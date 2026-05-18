În urma discuțiilor de luni dintre președinte și reprezentanții partidelor parlamentare nu a reieșit o majoritate și nici o propunere de premier.

Ca atare, șeful statului a pregătit și variante de premieri tehnocrați, dar anunță că va continua seria de consultări până când se va contura o majoritate solidă, pro-occidentală.

Primii care au ajuns la Cotroceni au fost social-democrații, care i-au transmis președintelui că își doresc refacerea coaliției. Vor un guvern instalat până la finalul acestei sesiuni parlamentare, iar prima condiție ar fi stabilitatea, nu rapiditatea.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu: ”Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.”

Reprezentanții AUR au cerut să formeze ei Guvernul, iar o propunere de premier ar putea fi fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Altfel, cer alegeri anticipate!

Președintele AUR, George Simion: ”Să ne întoarcem înapoi la popor. E mult mai de dorit o soluţie democratică şi întrebarea cetăţenilor decât o soluţie de laborator care nu face decât să adâncească criza.”

PNL și USR au transmis că le lasă culoar liber social-democraților să facă o majoritate. Dar ei nu vor face parte din ea, nici măcar cu un premier tehnocrat.

Președintele PNL, Ilie Bolojan: ”Dacă din nou într-o formă sau alta am continua o astfel de coaliție cu PSD nu am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.”

Președintele USR, Dominic Fritz: ”UDMR și celelalte minorități naționale vor refacerea coaliției sau altă variantă majoritară.”Președintele UDMR, Kelemen Hunor: ”Eu sunt realist. La prima încercare nu cred că se poate reface coaliția. La a doua încercare depinde care va fi prima încercare. Un guvern minoritar nu poate rezista mult.”Liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian: ”Nu e bine să ne grăbim. Să vedem ce a fost funcțional în acordul de coaliție, ce a funcționat și ce nu a funcționat.”

Ultimele partide primite la consultări au fost SOS România și POT.

Președintele S.O.S. România, Diana Șoșoacă: ”Am fost întrebată dacă am propunere de prim-ministru, și eu am întrebat unde e programul de guvernare.”Președintele POT, Anamaria Gavrilă: ”Noi o să susținem orice formulă pro-occidentală. Și să fim componenta pro-românească din Guvern.”

Potrivit unor surse politice prezente la discuțiile de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan a pus multe întrebări și a discutat cu liderii scenarii de guvernare. Dar nu le-a prezentat ce soluție vede pentru ieșirea din blocaj.

Însă surse din Administrația Prezidențială dezvăluie că șeful statului ia în calcul să desemneze un premier tehnocrat dacă partidele pro-occidentale din fosta coaliție nu ajung la o înțelegere.

Pe listă, președintele ar avea cel puțin două nume: Delia Velculescu, economist cu o carieră de peste 20 de ani la Fondul Monetar Internațional. În prezent este șefa misiunii FMI din Africa de Sud, dar a condus și misiunea din Grecia, după ce țara s-a confruntat cu marea criză financiară.

Presa internațională a numit-o „Doamna de Fier”, datorită rigorii sale.

În cărți ar fi și Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan pentru probleme economice și fost director executiv al Confederației Patronale Concordia.

Potrivit unor surse participante la discuții, președintele i-a întrebat pe social-democrați dacă își asumă funcția de premier. I-au răspuns că vor face acest lucru, dacă este nevoie.

Oricum, orice Guvern, fie majoritar, minoritar sau condus de un premier tehnocrat, trebuie să adune 233 de voturi în Parlament.

Matematic vorbind, PSD ar putea obține voturile și fără PNL, USR și AUR, dacă ar coopta toți ceilalți parlamentari - UDMR, celelalte minorități naționale, dar și SOS România și POT.

În zilele următoare ar urma să fie convocați la Cotroceni și parlamentarii neafiliați ori cei care nu au susținerea vreunui partid parlamentar. S-a discutat și scenariul anticipatelor, dar Nicușor Dan vrea să evite această variantă așa că va face o nominalizare de premier după ce se va asigura că există o majoritate parlamentară.

Propunerea de premier ar putea veni după încă o rundă de consultări.