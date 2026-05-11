Potrivit datelor de la Statistică, în primele trei luni ale anului, am cumpărat din străinătate cu 7,7 miliarde de euro mai mult decât am reușit noi să le vindem străinilor.

Totuși, deficitul comercial este mai mic cu aproape 800 de milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut, pe fondul unei scăderi a importurilor.

Cele mai multe produse importate de România în primele luni ale anului au fost medicamente, autoturisme, piese și accesorii auto, dar și uleiuri brute din petrol.

La export, România a trimis peste graniță în special autoturisme, componente și accesorii auto.