Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

USR este în scădere, iar UDMR, deşi a crescut uşor faţă de sondajele precedente, este la limită în ceea ce priveşte pragul pentru intrarea în Parlament.

Estimare participare vot parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot şi 10 ”sigur da” vor merge la vot, 15,2% dintre români au ales 1, 0,5% au ales 2, 0,4% au ales 3, 0,3% au ales 4, 3,6% au ales 5, 1,2% au ales 6, 2,4% au ales 7, 4,4% indică 8, 3,1% 9 şi 67,4% indică 10,1,5% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

Intenţia de vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77,4% din total eşantion)

• AUR: 38,2% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 37% în aprilie 2026, 38% în martie, 40,9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie, 38,11% în mai 2025).

• PNL: 20,3% cu PNL (faţă de 15,5% în aprilie 2026, 14,5% în martie, 13,5% în ianuarie, 14,6% în noiembrie, 14,8% în octombrie, 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie, 16% în mai 2025).

• PSD: 17,5% cu PSD (faţă de 20,1% în aprilie 2026, 19,2% în martie, 18,2% în ianuarie, 19,5% în noiembrie, 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie, 17,4% în mai 2025).

• USR: 10% cu USR (faţă de 12,7% în aprilie 2026, 11,4% în martie, 11,7% în ianuarie, 12,3% în noiembrie, 11,5% în octombrie, 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai 2025).

• UDMR: pentru UDMR ar vota 5% din alegători (faţă de 4,3% în aprilie 2026, 4% în martie, 4,9% în ianuarie, 4,8% în noiembrie, 5,2% în octombrie, 4% în septembrie, 5,2% în iunie, 4,5% în mai 2025).

• SOS România: pentru SOS Romania – 2,9% (faţă de 2,8% în aprilie 2026, 3,3% în martie, 2,8% în ianuarie, 1,7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2,8% în septembrie, 1,9% în iunie 2025).

• SENS: pentru SENS – 2,5% (faţă de 2,4% în aprilie 2026, 3,6% în martie, 4% în ianuarie, 3,2% în noiembrie, 3,4% în octombrie, 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie 2025).

• POT: pentru POT ar vota 1,9% dintre alegători (faţă de 3,6% în aprilie 2026, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3,1% în noiembrie, 2,6% în octombrie, 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie 2025)

• Independent: 0,9% îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (faţă de 1% în aprilie 2026, 1,4% în martie, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1,3% în octombrie, 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie 2025),

• Alt partid: 0,9% dintre votanţi ar da votul unui alt partid (faţă de 0,7% în aprilie 2026, 1,6% în martie, 1,1% în ianuarie, 1,8% în noiembrie, 1,6% în octombrie, 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie 2025)

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă şi au declarat că ar merge sigur la vot (57,9% din total eşantion)

41,4% dintre cei care au exprimat o opţiune de vot ar vota cu AUR (38,3% în aprilie), 21,9% cu PNL (16,9% în aprilie), 13,3% cu PSD (16,6% în aprilie), 10,8% cu USR (14,4% în aprilie). Pentru UDMR ar opta 3,4% (3% în aprilie) dintre alegători, pentru SOS România – 3,1% (1,4% în aprilie), pentru SENS – 2,3% (2,2% în aprilie), iar pentru POT – 1,7% (4,5% în aprilie). 0,9% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru un candidat independent (1,3% în aprilie), iar 1,1% pentru alt partid (1% în aprilie).