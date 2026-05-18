Studiu: Numărul ultra-bogaților din România aproape s-a dublat în doar cinci ani. Câți sunt în 2026

Datele arată că numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari (ultra-bogați) a crescut spectaculos în perioada 2021–2026.

Concret, dacă în 2021 România avea 388 de ultra-bogați, până în 2026 numărul acestora a ajuns la 749. Asta înseamnă o creștere de 93%, practic o dublare a numărului de milionari extrem de bogați, în doar cinci ani.

Tendința ascendentă este prognozată să continue și după 2026. Conform estimărilor, până în 2031 România ar putea ajunge la 1.120 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari, ceea ce ar reprezenta o nouă creștere de aproape 50% față de nivelul estimat pentru 2026.

Evoluția plasează România printre piețele emergente cu cea mai rapidă dezvoltare a segmentului de persoane ultra-bogate din Europa Centrală și de Est. Creșterea este pusă pe seama dezvoltării sectoarelor de tehnologie, imobiliare, energie și investiții private, dar și pe acumularea accelerată de capital în ultimii ani.

Ce înseamnă ”ultra-bogat”

În lumea marilor averi, categoria „high-net-worth individuals” (bogați) include persoanele care dețin averi de cel puțin 1 milion de dolari, în timp ce elita financiară absolută – „ultra-high-net-worth individuals” (ultra-bogați) – este formată din cei care controlează averi de peste 30 de milioane de dolari.

Acești ultra-bogați sunt principalii cumpărători ai proprietăților „prime” – cele mai exclusiviste și mai scumpe locuințe de pe piață, evaluate în top 5% ca valoare în fiecare oraș sau regiune. Vorbim despre penthouse-uri de lux, vile spectaculoase și proprietăți premium care atrag investitori din întreaga lume.