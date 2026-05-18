El a făcut apel la autorităţile moldovene să reacţioneze la această provocare a Moscovei prin acţiuni concrete pentru a arăta că Republica Moldova îşi protejează cetăţenii din stânga Nistrului, informează IPN şi Deschide.md.

Fostul vicepremier pentru reintegrare a declarat pentru portalul IPN că această măsură are şi o dimensiune politică, menită să transmită cetăţenilor din Transnistria ideea că doar Federaţia Rusă ar fi dispusă să îi „protejeze”.

Totodată, expertul moldovean consideră că Moscova ar putea organiza în perioada următoare o distribuire coordonată de paşapoarte ruseşti în regiunea transnistreană, în condiţiile în care majoritatea celor care şi-au dorit cetăţenia rusă au obţinut-o deja în anii precedenţi, iar eventualele „cozi” la structurile consulare ruse ar putea fi create artificial.

Apel la reacție fermă din partea Chișinăului

Alexandru Flenchea avertizează că autorităţile de la Chişinău trebuie să răspundă prin acţiuni concrete, nu doar prin declaraţii politice. Potrivit lui, Chişinăul trebuie să demonstreze că îşi protejează propriii cetăţeni din regiunea transnistreană şi să evite măsuri care i-ar putea îndepărta de Republica Moldova.

„Dacă nu ne apărăm noi cetăţenii din regiunea transnistreană, atunci o va face Rusia. Şi cum îşi apără Rusia cetăţenii peste hotare am văzut deja în mai multe state şi continuăm să vedem în Ucraina”, a mai spus Alexandru Flenchea.

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret care simplifică obţinerea cetăţeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene din Republica Moldova. Potrivit noilor reguli, solicitanţii nu mai sunt obligaţi să locuiască în Rusia şi sunt scutiţi de testele de limbă, istorie sau educaţie civică.

De procedura simplificată pot beneficia cetăţenii străini sau persoanele fără cetăţenie care au împlinit 18 ani şi care locuiesc permanent în regiunea transnistreană la data intrării în vigoare a decretului.

La începutul acestui an, preşedintele Maia Sandu a retras cetăţenia Republicii Moldova pentru nouă persoane care au deţinut sau deţin funcţii în cadrul regimului separatist de la Tiraspol, între care şi Ruslan Mova, fost ministru de interne transnistrean, la sesizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), pentru fapte considerate grave şi îndreptate împotriva suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.