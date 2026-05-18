Guvernul Bulgariei a lansat oficial pregătirile pentru bugetul de stat pe 2026, viceprim-ministrul și ministrul de finanțe Galab Donev confirmând că organizarea Eurovision în 2027 va primi o linie de finanțare dedicată, în urma victoriei Dara la Viena, scrie Novinite.

În timpul unei ședințe de informare la Consiliul de Miniștri, Donev a sărbătorit deschis succesul Bulgariei la Eurovision, spunând că bugetul de stat de anul viitor va include „un alt element” legat în mod specific de organizarea concursului. Prim-ministrul Rumen Radev a comentat, de asemenea, victoria Bulgariei la Eurovision înainte de a pleca într-o vizită oficială în Germania, la invitația cancelarului Friedrich Merz.

Radev a descris reușita artistei Dara drept „un succes uriaș pentru Bulgaria” și a confirmat că va convoca o întâlnire în această săptămână cu reprezentanții BNT și mai mulți miniștri pentru a începe planificarea găzduirii de anul viitor.

Potrivit prim-ministrului, Eurovision reprezintă „o șansă uriașă în multe direcții” pentru Bulgaria, iar pregătirile trebuie să înceapă imediat, astfel încât țara să se poată prezenta „cu demnitate”.

Cât costat edițiile Eurovision din ultimii ani

Din punct de vedere financiar, Eurovision este de obicei cofinanțat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune (UER) și de instituțiile țării gazdă, acestea din urmă acoperind o pondere semnificativ mai mare. Finanțarea provine de obicei din bugetele publice, de la radiodifuzori, sponsorizări, vânzări de bilete și activități comerciale conexe, arată publicația bulgară, într-un alt articol.

Exemple europene recente ilustrează amploarea costurilor. În Elveția, ediția din 2025 de la Basel a fost susținută de un buget de aproximativ 38 de milioane de euro, costurile totale de organizare fiind estimate la aproximativ 65 de milioane de euro.

În Suedia, găzduirea din 2024 la Malmö a fost evaluată la aproximativ 28 de milioane de euro. În Regatul Unit, ediția din 2023 de la Liverpool a implicat contribuții combinate din partea BBC, guvernului și autorităților locale, totalizând între aproximativ 23 și 32 de milioane de euro, în funcție de estimări.

Ediția din 2026 a Austriei nu a publicat încă cifrele finale, deși proiecțiile anterioare sugerau că costurile ar putea depăși 30 de milioane de euro doar pentru radiodifuzor.