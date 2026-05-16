Avertismentul vine de la una dintre cele mai importante agenții internaționale de rating, Standard & Poor’s. Pentru moment, agenția a decis să păstreze actualul calificativ pentru țara noastră.

Decizia Standard & Poor’s de a menține ratingul României în categoria recomandată investițiilor, dar la un pas de retrogradare, vine într-un moment de incertitudine politică.

Un rating scăzut înseamnă o țară mai riscantă pentru afaceri. În prezent, toate cele trei mari agenții de rating au același calificativ pentru România, însă perspectiva este negativă. Asta înseamnă că specialiștii urmăresc atent riscurile legate de instabilitatea politică și de deficitul bugetar.

Într-un scenariu pesimist, România ar putea fi retrogradată în categoria „junk”, adică nerecomandată investițiilor, dacă actuala criză politică se va prelungi și dacă statul nu își va putea duce la îndeplinire planul de reducere a deficitului bugetar.

O retrogradare ar duce la costuri uriașe de împrumut pentru stat, dar și la o devalorizare a leului. În plus, dobânzile pentru populație și firme ar crește.

Mihai Roman, profesor de macroeconomie: „Agențiile de rating se uită, în primul rând, la deficit. Creșterea inflației ajută statul: orice creștere a prețurilor conduce la încasări mai mari la buget decât cele prognozate. Asta înseamnă că deficitul bugetar probabil va continua să fie sub cel din anul anterior, ceea ce este un semnal pozitiv pentru agențiile de rating.”

În lunile următoare, România va fi evaluată din nou de celelalte două agenții de rating, Fitch și Moody’s.