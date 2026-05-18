Negocieri la Cotroceni. Este tot mai clar ce fel de Guvern exclud din start forțele parlamentare. Varianta fără susținere

După consultările politice de luni, de la Palatul Cotroceni , între președintele Nicușor Dan și marile partide parlamentare, este tot mai sigur că nu vom mai avea o coaliție cu PSD și PNL, iar ideea unui Executiv tehnocrat nu are momentan susținere clară.

Prima formațiune politică care a discutat cu președintele Nicușor Dan a fost Partidul Social Democrat (PSD). După 30 de minute de consultări, social-democrații au ieșit la declarații în fața presei cu un mesaj ferm. PSD a transmis răspicat că vrea să rămână la masa puterii, că ar accepta refacerea Coaliției, dar toate acestea însă fără Ilie Bolojan. Social-democrații nu au renunțat nici la varianta de a intra în Opoziție, dar au „exclus” o alianță „în afara partidelor pro-occidentale”. PSD nu-și mai dorește un Executiv condus de Ilie Bolojan Sorin Grindeanu a explicat că poziția și condițiile partidului său sunt deja cunoscute. Astfel, PSD nu-și mai dorește un Executiv condus de Ilie Bolojan și exclude o alianță „în afara partidelor pro-occidentale”. "PSD a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le ştiţi şi poziţia Partidului Social Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluţii, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline şi care să fie votat, până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluţiile le cunoaşteţi, le-am anunţat. Ştiţi mandatul pe care PSD l-a primit de la membrii PSD urmare a consultării interne. Ştiţi regulile în care Partidul Social Democrat doreşte să ne încadrăm în găsirea unei soluţii. Toate aceste lucruri au fost transmise domnului preşedinte, astfel încât, urmare a consultărilor care vor avea loc în aceste zile, să se degajeze o soluţie", a declarat Sorin Grindeanu, la finalul consultărilor. Citește și Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni: „UDMR nu susţine un guvern în spatele căruia se află AUR” El a precizat că PSD nu doreşte un guvern cu Ilie Bolojan premier. "Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt: ceea ce ne-au spus membrii, şi anume că urmare a acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Şi asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari. A doua regulă: excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale", a mai afirmat preşedintele PSD.

AUR vrea la guvernare Apoi, a urmat Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în discuțiile de la Cotroceni. S-a prezentat în fața lui Nicușor Dan cu un trio format din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, iar aceștia, după aproape o oră de consultări, au cerut mandatul pentru formarea Guvernului. „Suntem al doilea partid politic din Parlament și, de departe, primul partid în simpatiile românilor. Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, așadar, intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt, de fapt, obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură”, a declarat George Simion. În plus, Simion a vorbit despre posibilitatea alegerilor anticipate, „o soluție” democratică care să pună capăt situației actuale, în locul uneia de „laborator”.

PNL nu mai susține un Guvern PSD Partidul Național Liberal (PNL), reprezentat la discuții de Ilie Bolojan, alături de secretarul general Dan Motreanu, precum și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu și Ciprian Ciucu, nu poate să conceapă un nou Guvern pe care să-l mai împartă cu PSD, dar nici să susțină un premier tehnocrat care va fi sprijinit de Partidul Social Democrat. „Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de PSD, care cu sprijinul AUR a căzut Guvernul din care a făcut parte și PSD. Suntem în situația în care PNL are o pondere de 15 % din Parlamentul României. Partidul Național Liberal nu va mai susține un Guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu va susține un premier tehnocrat care va fi susținut de Partidul Social Democrat”, a declarat după consultări Ilie Bolojan.

USR: Niciun Guvern cu PSD! Uniunea Salvați România (USR) are practic aceeași poziție ca PNL: niciun Guvern cu PSD. În schimb, formațiunea politică condusă de Dominic Fritz optează pentru o Coaliție de dreapta/pro-europeană cu PNL și UDMR, dar fără PSD, majoritatea parlamentară ar fi imposibilă. "Am avut o discuţie lungă şi onestă cu domnul preşedinte. Am transmis poziţia USR în această criză. (...) Am reiterat punctul nostru de vedere că, după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern cu PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se aşteaptă românii. PSD a blocat şi sabotat, a şantajat şi tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcţionale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Asta înseamnă că, dacă PSD găseşte o majoritate, noi vom intra în opoziţie", a precizat Dominic Fritz. El a subliniat că actuala criză este una eminamente politică şi, ca atare, răspunsul trebuie să fie unul politic. "Soluţia nu poate să fie decât una politică şi acesta este motivul de ce nu vom putea susţine un guvern tehnocrat, care doar ar sparge relaţia între responsabilitate politică, pe de o parte, şi putere politică pe de altă parte. Noi nu vom putea susţine un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghiile de putere în statul român", a subliniat Dominic Fritz.

UDMR exclude un Guvern cu AUR De partea cealaltă, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) exclude categoric în Guvern în spatele căruia se află AUR. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă şi solidă şi dacă se conturează, UDMR o va susţine. „Noi am spus ceea ce am mai spus public, că varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă şi solidă, fiindcă ceea ce ne aşteaptă în acest an, în 2027, necesită responsabilitate politică şi majoritate politică în spatele unui guvern, indiferent de cine este condus acel guvern şi, până la urmă, indiferent cine face parte din acel guvern, şi ar trebui încercată o refacere a coaliţiei, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate”, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor, după consultări. Mai mult, UDMR nu a avut şi nu a avansat o propunere de prim-ministru. Așadar, în cazul în care blocajul politic persistă, cele două variante de premier tehnocrat care ar fi luate în calcul de către președintele Nicușor Dan sunt Delia Velculescu și Radu Burnete, au declarat surse politice pentru Știrile PRO TV.

