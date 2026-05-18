UPDATE: La sosirea primelor echipaje de stingere, incendiul se manifesta violent, cu degajări foarte mari de fum, la un depozit de cauciucuri pe structură metalică. A fost afectată şi faţada unui depozit adiacent şi 2 autovehicule.

Dispozitivul de stingere a fost suplimentat de la sosirea primelor echipaje.

Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboţi, autospecială de descarcerare şi trei echipaje SMURD.

Până în momentul de faţă, 3 victime: 2 pompieri cu luxaţie şi o persoană cu arsuri uşoare la mână.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Pompierii au anunțat că intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri, pe Șoseaua Alexandriei, Bragadiru.

Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1000mp cu degajari foarte mari de fum.

Având în vedere degajările foarte mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea cetățenilor.

