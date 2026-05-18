Gosling fusese distribuit iniţial în rolul tatălui personajului interpretat de Saoirse Ronan, însă actorul a dezvăluit pentru The Hollywood Reporter, în 2010, că a fost concediat după ce s-a îngrăşat cu aproximativ 27 de kilograme pentru rol fără acordul lui Jackson, potrivit Variety.

În timpul unei discuţii de la Cannes, după ce a primit un Palme d’Or onorific, Jackson a fost întrebat despre declaraţiile lui Gosling şi a vorbit deschis despre decizia de a-l scoate din film. Rolul a fost oferit ulterior lui Mark Wahlberg.

Peter Jackson: „Noi am greşit distribuţia”

„Nu voi vorbi despre exemple particulare de actori, pentru că este o chestiune personală şi privată şi nu este vina lor”, a spus Jackson.

„De fiecare dată când schimbăm un actor, de fapt este vina noastră, pentru că nu am făcut distribuţia corect şi am ales persoana nepotrivită pentru rol. Nu pentru că ei au făcut ceva greşit. Aşa că nu voi vorbi despre persoane anume, dar trebuie să realizezi că ceea ce îţi imaginai nu se întâmpla cu adevărat, ceea ce înseamnă că noi am greşit şi ne asumăm întreaga responsabilitate.”

„Filmele ţin de chimie”

Jackson a continuat spunând că Gosling este „un actor fantastic”, însă a explicat că un film depinde foarte mult de chimia dintre actori şi echipa de producţie.

„Filmele ţin de chimie atât în faţa camerei, cât şi în spatele ei. Este vorba despre ceea ce transmite actorul publicului. Este un amestec complicat de comunicare, de modul în care cineva se integrează într-un grup de oameni, într-o poveste, într-un personaj. Este complicat şi, de obicei, încerci foarte mult să obţii acea compatibilitate atunci când pregăteşti filmul şi distribuţia, dar uneori mai facem şi greşeli.”

Ryan Gosling: „M-am îngrăşat şi am rămas fără job”

Într-un interviu acordat The Hollywood Reporter în 2010, Gosling a spus: „Aveam o idee diferită despre cum ar trebui să arate personajul. Eu chiar credeam că ar trebui să aibă 95 de kilograme. Nu am discutat foarte mult în perioada de preproducţie, iar asta a fost problema.”

„Era un film uriaş şi erau multe lucruri de gestionat, iar el nu putea să se ocupe individual de actori. Eu am venit pur şi simplu pe platou şi am realizat că greşisem. Aşa că eram gras şi şomer”, a glumit actorul.

Saoirse Ronan: „Nu era ceva personal”

Saoirse Ronan a vorbit despre această schimbare de distribuţie într-un podcast din 2024 şi şi-a amintit că echipa începuse deja pregătirile înainte ca Gosling să fie concediat.

Actriţa a spus că se apropiase de Gosling şi a fost tristă când acesta a plecat.

„Cred că pur şi simplu îl adoram pe Ryan şi pe câinele lui, George, şi eram tristă că nu va mai fi prin preajmă”, a spus Ronan.

„Dar cred că motivele pentru care s-au despărţit profesional au fost complet valide şi am vorbit acum cu amândoi. Se întâmplă. Nu este neapărat ceva personal. Uneori pur şi simplu nu sunteţi pe aceeaşi lungime de undă.”

Ronan a adăugat că Mark Wahlberg s-a potrivit mai bine rolului: „Mark a putut să intre foarte uşor în rol şi era deja tată. Avea, cred, trei copii. Probabil avea o experienţă pe care Ryan simţea că nu o are. Ryan avea doar 27 de ani. Era foarte tânăr.”