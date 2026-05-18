Nicușor Dan începe astăzi consultările partidele parlamentare pentru noul premier. Programul discuțiilor de la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, şeful statului are programate consultări cu: Partidul Social Democrat - la ora 9:00

Alianţa pentru Unirea Românilor - la ora 10:00

Partidul Naţional Liberal - la ora 11:00

Uniunea Salvaţi România - la ora 12:00

Uniunea Democrată Maghiară din România - la ora 13:00

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - la ora 14:00

Partidul S.O.S. România - la ora 15:00

Partidul Oamenilor Tineri - la ora 16:00. Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură La un an de la câştigarea mandatului de preşedinte (turul al doilea al alegerilor prezidenţiale - 18 mai 2025), Nicuşor Dan este nevoit să se consulte cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru, având în vedere că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură. Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată pe 5 mai de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi "pentru", patru "împotrivă", iar trei au fost anulate. Conform articolului 85 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Citește și Ce se întâmplă cu creșterea vârstei de pensionare în Armată după instalarea Guvernului interimar. Explicațiile lui Miruță Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că: "(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. (2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. (3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor". În ultimul an, guvernarea a fost asigurată de coaliţia formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Vineri, preşedintele Nicuşor Dan preciza că întrebarea pe care o va adresa tuturor formaţiunilor, la consultările de la Cotroceni, va fi 'care este majoritatea pe care o propun', fie că este vorba de Guvern "complet", minoritar sau tehnocrat, menţionând că trebuie să fie o majoritate prooccidentală. „Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări (...): care va fi majoritatea, fie că vorbim de Guvern complet, fie că vorbim de Guvern minoritar, fie că vorbim de Guvern tehnocrat. (...) Asta este întrebarea esenţială şi de acolo o să începem discuţia”, a explicat Nicuşor Dan. Preşedintele a subliniat că nu ia în calcul AUR pentru susţinerea unui Guvern minoritar. „Aşa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară şi pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are nişte condiţii în trepte cumva. E o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice, în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmaţia generală, care să fie majoritatea”, a spus şeful statului.

Sorin Grindeanu merge la Cotroceni cu un mandat „larg” Sorin Grindeanu a explicat că delegația PSD merge la Cotroceni cu un mandat destul de larg şi care limite peste care nu poate trece: o majoritate cu AUR, Ilie Bolojan prim-ministru sau un guvern minoritar PNL-UDMR. Delegația Partidul Social Democrat va fi formată din Sorin Grindeanu, președintele formațiunii, Claudiu Manda, secretar general, deputatul Marian Neacșu, vicepreședintele Gheorghe Șoldan. Anunțat inițial ca membru al delegației PSD, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a fost înlocuit cu Corneliu Stefan și Marius Oprescu. „Avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus şi înainte de moţiune, nu există varianta de a mai susţine PSD-ul pe Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, şi nici nu vom susţine vreun guvern minoritar, PNL, UDMR şi aşa mai departe”, a anunţat Grindeanu. Întrebat dacă ar putea face o majoritate doar cu PNL, Grindeanu a răspuns: „Fără USR se poate, sigur”. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă partidul ar putea merge la consultările de la Cotroceni cu el ca propunere de premier. „Noi am luat în calcul un lucru care include această abordare. Vă spuneam că noi avem un mandat destul de larg, exceptând cele două sau trei lucruri peste care nu trecem. Asta înseamnă şi o variantă care poate să ducă la premier PSD. Premier PSD pe care îl desemnează Partidul Social-Democrat, în forurile statutare. Dar dacă este vorba de mine, de preşedintele PSD, şi asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru”, a răspuns Grindeanu.

PNL și USR, strategie comună în consultările de la Cotroceni Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, după discuțiile cu premierul interimar Ilie Bolojan, că USR și PNL vor merge la consultările de la Cotroceni cu poziția comună de a nu susține o formulă de guvernare alături de PSD. „I-am prezentat premierului interimar Ilie Bolojan proiectele majore ale Timişoarei. Am discutat şi despre situaţia politică, unde decizia de a ne coordona şi alinia în această criză a fost reiterată în discuţia noastră. Am discutat şi despre consultările la Cotroceni, de luni, unde amândoi vom arăta că orice formă de guvernare în care PSD se regăseşte, nu va fi o guvernare pe care o vom putea susţine. Dar suntem responsabili, şi în funcţie de ce se discută şi de rezultatele acestor consultări, şi USR şi PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate”, a explicat Dominic Fritz. Liderul USR a menţionat şi că este „vital” pentru proiectele esenţiale ale administraţiei locale finanţate din PNRR ca renegocierea acestui program cu Comisia Europeană să fie finalizată cu succes, el arătând că săptămâna viitoare cele două partide vor definitiva un pachet de legi pe care o să le iniţieze împreună în Parlament şi care vizează îndeplinirea jaloanelor PNRR, demonstrând şi prin aceasta că „este un pas de asumare de către USR şi PNL” a reformelor de care are nevoie România. Şi premierul interimar Bolojan a arătat, în declaraţia de presă susţinută împreună cu Fritz, că PNL va fi "aliat" cu USR în consultările care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele României, Nicuşor Dan, unde vor transmite şi că, pe baza experienţei pe care au avut-o în aceste luni de guvernare, vor susţine mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică. Ilie Bolojan, premierul interimar al României/liderul PNL: „Vom fi aliniați în consultările cu domnul președinte, luni, pe baza experienței avute în aceste luni de guvernare, pe de o parte, să susținem în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care țin de absorbția de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României”. Din partea Partidulul Național Liberal vor participa Ilie Bolojan, în calitate de președinte al partidului, secretarul general Dan Motreanu, precum și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu și Ciprian Ciucu.

AUR: „Ne dorim ca aceste consultări să fie reale, efective şi loiale” AUR va participa la consultările de luni, de la Palatul Cotroceni, „în numele cetăţenilor” care i-au acordat voturi, potrivit unei decizii a Biroului Naţional de Conducere al partidului. Biroului Național de Conducere al AUR s-a stabilit ca la consultările de luni de la Palatul Cotroceni, delegația să fie compusă din: George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. „Ne dorim ca aceste consultări să fie reale, efective şi loiale, nu o formalitate juridică. Partidele chemate la consultări trebuie să poată prezenta poziţia lor, soluţia politică pe care o propun şi condiţiile în care pot susţine sau participa la formarea unui Guvern. AUR este al doilea partid parlamentar şi reprezintă voinţa exprimată prin vot de milioane de români. Preşedintele este obligat să respecte procedura constituţională, rolul Parlamentului şi principiul reprezentării democratice. Preşedintele are o marjă de apreciere în desemnarea candidatului pentru funcţia de prim-ministru, dar această apreciere este manifestată după consultări, nu înaintea lor. Ea trebuie exercitată în funcţie de configuraţia parlamentară, de posibilitatea formării unei majorităţi şi de rezultatul consultărilor prevăzute de art. 103 din Constituţie”, se arată într-un comunicat al AUR transmis. Conform AUR, „în această procedură, preşedintele nu acţionează ca lider de partid şi nici ca adversar politic al unei formaţiuni parlamentare”. „(Preşedintele) are obligaţia de a se comporta ca garant al echilibrului instituţional. Când exclude anticipat un partid parlamentar relevant, înainte de consultările oficiale, preşedintele abandonează rolul de mediator şi se poziţionează ca actor politic partizan. Preşedintele trebuie să parcurgă procedura prevăzută de art. 103 din Constituţie cu bună-credinţă instituţională, nu cu soluţia deja stabilită şi anunţată public înaintea consultărilor. Într-un stat democratic, partidele parlamentare nu pot fi eliminate anticipat dintr-o procedură constituţională printr-o declaraţie politică a preşedintelui”, se adaugă în comunicat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













