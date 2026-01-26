Sunt 21 de contracte pentru elicoptere de ultimă generație, nave, sisteme de apărare aeriană și terestră, dar și muniție. Investițiile vor fi realizate atât în companii de stat, cât și în parteneriat cu firme private.

Prin programul SAFE, România a obținut 16,68 miliarde de euro dintr-un fond de 150 de miliarde, pentru armată. Țara noastră are a doua cea mai mare sumă din partea Uniunii Europene.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Vor fi 21 de proiecte care au legătură cu MApN de 9,53 mld. euro: 10 cu achiziții în comun cu alte state, 11 ale României. Exemple de achiziții în comun: este semnat deja contractul cu Franța pentru rachetele Mistral. Vor fi 12 elicoptere H225 modelul mai nou luate din Franța, 12 radare din nou în comun cu Franța, 3 sisteme de apărare antiaeriană care completează sistemul Patriot, achiziție în comun cu Germania, 2 sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană, achiziție cu Germania”.

Cele peste 16 miliarde de euro vor fi împărțite pentru mai multe ministere.

Mihai Jurcă, șeful Cancelariei premierului: „Din suma totală, 4,2 miliarde sunt pentru capetele de autostradă Pașcani – Siret, Pașcani – Ungheni. Avem 9,6 miliarde alocați MApN și 2,8 miliarde alocate zonei de apărare civilă și instituțiilor din zona de securitate și siguranță națională”.

Programul SAFE, un împrumut pe 45 de ani, cu o dobândă foarte mică

1,3 miliarde de euro va primi și Ministerul de Interne. Cea mai mare parte din bani vor merge către Poliția de Frontieră.

Bogdan Despescu, secretar de stat MAI: ”Printre proiecte: protecția personalului misiunii cu risc ridicat, armament, muniți, drone, sistem anti-drone, capabilități de observare, sisteme critice de comunicații, sisteme de avertizare pentru protecția civilă”.

Aproape 900 de milioane de euro vor ajunge la protecția civilă, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat. Vor fi achiziționate noi elicoptere și avioane multirol pentru intervenții și evacuări medicale, roboți de intervenție în medii chimice și nucleare, echipamente specializate pentru pompieri, dar și drone.

Raed Arafat, șeful DSU: ”Vorbim despre mai multi roboți de intervenție în mediu CRBN, cei care intră în zone unde nu pot intra oameni; sisteme de drone pentru stingerea incendiilor, minidrone de căutare a victimelor în interiorul clădirilor prăbușite”.

Programul SAFE funcționează ca un împrumut pe termen foarte lung, de până la 45 de ani, cu dobândă mică. Iar partea esențială este că în primii 10 ani nu se plătește nimic.

În cazul României, vorbim despre peste 16 miliarde de euro, bani care pot fi folosiți în următorii 5 ani pentru achiziții importante. Plata pentru acest împrumut oferit de Uniunea Europeană va fi făcută abia din anul 2035.

