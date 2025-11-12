Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO Rheinmetall pentru proiecte de apărare. CSAT va decide cooperarea

12-11-2025
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Bogdan Buda

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întrevedere cu Armin Papperger, CEO Rheinmetall AG, şi cu reprezentanţi ai conducerii companiei.

Sabrina Saghin

Discuțiile au avut loc după înţelegerea privind dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generaţie, care vor fi finanţate din programul SAFE, precum şi susţinerea investiţiilor străine în dezvoltarea industrială din România.

Guvernul a anunţat că, în zilele următoare, vor fi clarificate toate detaliile pentru ca posibila cooperare să fie aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în prima şedinţă din noiembrie, astfel încât să fie definitivat pachetul României pentru accesarea celor peste 16,5 miliarde de euro alocate prin SAFE.

„Urmare a discuţiilor din ultimele săptămâni, Guvernul şi Compania Rheinmetall au ajuns la o înţelegere de cooperare industrială şi de furnizare echipamente militare, care răspunde unor nevoi imediate ale României. Acestea au în vedere dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generaţie care vor fi finanţate din programul SAFE, precum şi susţinerea investiţiilor străine în dezvoltarea industrială din România”, arată Guvernul într-un comunicat oficial.

Guvernul stabilește detaliile pentru aprobarea CSAT

Potrivit Executivului, „integrarea companiilor existente şi atragerea de noi companii în domenii industriale importante, cum este cel al apărării, sunt două obiective ale cooperării cu Rheinmetall, una din cele mai mari companii de produse militare din lume”.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina

În zilele următoare vor fi clarificate toate detaliile, pentru ca posibila cooperare să fie aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în prima şedinţă din noiembrie, astfel încât să fie definitivat pachetul României pentru accesarea celor peste 16,5 miliarde de euro alocate prin SAFE.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a mulţumit miniştrilor Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, Economiei, Radu Miruţă, şefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi echipelor acestora pentru munca depusă până acum şi pentru cea pe care o vor face pentru a atinge aceste obiective.

Nouă companie româno-germană produce muniție la Victoria

În data de 3 noiembrie 2025, prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, şi CEO Armin Papperger au participat la semnarea contractului privind înfiinţarea societăţii Rheinmetall Victoria SA, rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, şi Rheinmetall.

Compania din oraşul Victoria, judeţul Braşov, va produce pulbere propulsivă şi propulsori modulari. Contractul a fost semnat de directorul general S.C. Pirochim Victoria, Ioan Bîrsan, şi de reprezentantul Rheinmetall AG, Roman Köhne, arată Guvernul. 

