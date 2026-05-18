Potrivit sursei citate, este vorba de "un bărbat, de 65 de ani, născut în Moldova", având cetăţenie română şi domiciliul în Iaşi, numele său fiind Vasile Rodideal.

"Acesta a fost condamnat la 12 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor constituirea şi susţinerea unei grupări de criminalitate organizată, deţinerea fără drept de muniţie destinată armelor de război, instigare neurmată de executare la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, instigare la săvârşirea infracţiunii de deţinere a unei bancnote false în vederea punerii în circulaţie, conducere pe drumurile publice a unui autoturism în condiţii de suspendare temporară a dreptului de a conduce", precizează informarea Poliţiei Române.

Persoana a fost extrădată în urma cooperării prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a organelor judiciare cu autorităţile din mai multe state.

Bărbatul adus din Rusia a fost introdus într-o unitate de detenţie, în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea, mai arată sursa citată.