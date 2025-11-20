Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

20-11-2025 | 09:31
soldati romani,
Getty

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

Adrian Popovici

„Guvernul României, prin Cancelaria prim-ministrului, transmite și negociază cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, proiectele propuse pentru accesarea instrumentului de finanțare SAFE, precum și documentația de susținere, cererile de asistență financiară însoțite de planurile de investiții, la termenele prevăzute”, se arată în propunerea de act normativ.

Potrivit textului, în vederea accesării și implementării instrumentului de finanțare SAFE, se formează un Grup de lucru interinstituțional, condus de șeful Cancelariei prim-ministrului.

Proiectul de act normativ mai prevede că șeful Cancelariei prim-ministrului stabilește, prin ordin, cerințele de cooperare aferente fiecărui proiect, în acord cu prevederile Instrumentului SAFE, luând în considerare cerințele operaționale sau similare.

„În aplicarea Instrumentului SAFE, se împuternicesc Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, respectiv celelalte autorități publice, să efectueze achiziții în comun cu alte state, potrivit reglementărilor specifice statului membru/organizației internaționale care derulează achiziția în comun”, se menționează în document.

România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

Mecanismul lansat de Comisia Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro, în credite avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente și sprijinirea industriei de apărare.

Militari Romania
Ce va face România cu cele aproape 17 miliarde de euro din programul european de înarmare SAFE

Dar pentru ca banii să fie accesați, autoritățile de la București trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii noiembrie planuri concrete de investiții.

România primește a doua cea mai mare alocare financiară, de 16,68 mld. EUR, în cadrul programului SAFE, pentru a-și consolida capacitatea de apărare.

Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

SAFE, un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apãrare. Operațional pânã la 31 decembrie 2030, acest program oferã împrumuturi cu maturitate maximã de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut.

Prin intermediul unor împrumuturi cu dobândă avantajoasã, România va putea finanța proiecte esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și pentru dezvoltarea capacității proprii de producție.

Finanțarea în cadrul acestui instrument are și rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziția urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apãrare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 20-11-2025 09:19

