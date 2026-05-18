"După ultima evaluare S&P, Fitch Ratings transmite azi un nou mesaj pentru România: am redus deficitul în primul trimestru - dar adevăratul test de credibilitate este ce facem de acum înainte. Agenţia de rating a publicat azi o nouă analiză care reconfirmă eficienţa măsurilor fiscale adoptate anul trecut. Deficitul bugetar a coborât la aproximativ 1% din PIB în primul trimestru din 2026, aproape la jumătate faţă de aceeaşi perioadă din 2024 şi 2025. Este un semnal major pentru agenţiile de rating, care arată că România îşi poate corecta dezechilibrele atunci când există disciplină, control al cheltuielilor şi decizii asumate", a scris luni ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Acesta consideră, însă, că raportul Fitch de luni nu este un motiv de relaxare pentru că agenţia atrage ferm atenţia că principalul risc nu este execuţia bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027 şi anii următori.

”Următoarele luni sunt decisive”

"Sunt rezultate care nu vin din declaraţii, ci din execuţie tratată cu responsabilitate. Dintr-un efort asumat şi susţinut la nivelul Guvernului, girat pentru prima oară în România de primul ministru Ilie Bolojan, şi din măsuri coerente, care încep să redea încredere în stabilitatea finanţelor publice. Dar raportul Fitch de azi nu este un motiv de relaxare. Dimpotrivă. Agenţia atrage ferm atenţia că principalul risc nu este execuţia bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027 şi anii următori. Cu alte cuvinte, rezultatele bune dintr-un trimestru trebuie transformate într-o direcţie stabilă şi credibilă pe termen mediu. Fitch avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR şi presiunile externe asupra economiei. De aceea, următoarele luni sunt decisive", a subliniat Alexandru Nazare.

Următorul raport de evaluare al Fitch pentru România va fi publicat pe 31 iulie.

"Până atunci, cel mai mult va conta nu ce spunem, ci ce facem concret: reforme reale, absorbţie de fonduri europene, disciplină bugetară şi continuitate în consolidarea fiscală", a mai arătat ministrul interimar al Finanţelor.