Aceste măsuri au fost anunţate de către Centrele americane de Controlul şi Prevenţia Bolilor (CDC).

Ele intervin după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat o epidemie de Ebola în Republica Democratică Congo (RDC) drept o urgenţă sanitară internaţională.

”În prezent, CDC consideră slab riscul imediat la adresa populaţiei americane, însă continuăm să evaluăm situaţia şi ne-am putea adapta măsurile de sănătate publică în funcţie de noi informaţii disponibile”, a anunţat într-un comunicat agenţia sanitară americană.

CDC au anunţat în weekend că lucrau la coordonarea ”repatrierii în deplină siguranţă a unui număr mic de americani afectaţi direct de această epidemie”.

Restricţii de intrare în SUA

În afara controalelor pe aeroporturi, CDC au anunţat introducerea unor restricţii de intrare a unor cetăţeni străini care au călătorit în Uganda, RDC sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile.

Ambasada Statelor Unite la Kampala a anunţat o suspendare temporară a tuturor serviciilor de viză şi a precizat că solicitanţii respectivi au fost informaţi în acest sens.

Nu există niciun vaccin şi niciun tratament specific împotriva tulpinei responsabile de răspândirea acestei boli extrem de contagioase.

Potrivit ultimelor date - publicate duminică - de către ministrul Sănătăţii din RDC, Samuel-Roger Kamba, 91 de morţi au fost legate de creşterea actuală a cazurilor.

Aproximativ 350 de cazuri au fost semnalate, iar majoritatea persoanelor infectate au vârste cuprinse între 20 şi 39 de ani.

Statele Unite ale lui Donald Trump s-au retras în mod oficial din OMS în acest an.