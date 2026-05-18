Unirea a fost învinsă pe teren propriu de UTA Arad cu scorul de 1-0, prin golul kenyanului Richard Odada (71), astfel că a retrogradat direct, alături de Metaloglobus, care avea deja soarta pecetluită.

Metaloglobus a produs o mare surpriză la malul mării, prin victoria cu 1-0 în faţa Farului Constanţa, printr-un gol marcat de Yassine Zakir (60), după o gafă comisă de Bogdan Ţîru. Portarul bucureştenilor, Alexandru Soare (21 ani), a făcut un meci remarcabil, la debutul său în Superligă.

Farul o va întâlni pe Chindia Târgovişte în barajul pentru Superligă.

FC Hermannstadt a învins-o pe FCSB cu 2-0, prin golurile marcate de Bojidar Ciorbadjiski (38) şi Sergiu Buş (70), dar va disputa un baraj cu FC Voluntari.

Paradoxal, Petrolul Ploieşti a scăpat de orice emoţii, deşi a fost surclasată de Oţelul Galaţi cu scorul de 5-1, chiar pe ''Ilie Oană''. Denis Bordun (12), Pedro Nuno (24), Luan (45+2), Cristian Neicu (85) şi Patrick (89) au marcat pentru oaspeţi, în timp ce golul de onoare al prahovenilor a fost semnat Cristian Ignat (42). De remarcat că echipa antrenată de Mehmet Topal a jucat o repriză în zece oameni, după eliminarea lui Rareş Pop (45), pentru o intrare dură la Luan.

Petrolul, FC Hermannstadt şi Farul au avut câte 25 de puncte, dar Petrolul nu a beneficiat de rotunjire şi a avut câştig de cauză la departajare. Farul a avut o clasare mai bună la finalul sezonului regulat şi astfel s-a clasat deasupra sibienilor în clasamentul final.

Rezultate:

FC Petrolul Ploieşti - ASC Oţelul Galaţi 1-5 (1-3), Stadion ''Ilie Oană'' - Ploieşti

Au marcat: Cristian Ignat (42), respectiv Denis Bordun (12), Pedro Nuno (24), Luan (45+2), Cristian Neicu (85), Patrick (89).

Cartonaş roşu: Rareş Pop (Petrolul, 45).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Stan Prodan (Alexandria) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) - LPF

AFC Hermannstadt - FC FCSB 2-0 (1-0), Stadion Municipal - Sibiu

Au marcat: Bojidar Ciorbadjiski (38), Sergiu Buş (70).

Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Savaniu Marcel (Satu Mare - Satu Mare), Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF

AFC Unirea 04 Slobozia - AFC UTA Arad 0-1 (0-0), Stadion 1 Mai - Slobozia

A marcat: Richard Odada (71).

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Ionela Alina Peşu (Mangalia)

Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti)

Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF

FC Farul Constanţa - FC Metaloglobus 0-1 (0-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

A marcat: Yassine Zakir (60).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF