Planul de apărare al României, de 16 miliarde de euro, a fost aprobat de CE. A doua cea mai mare finanțare din programul SAFE

16-01-2026 | 08:19
Tanc romanesc TR-85 'Bizonul'
Comisia Europeană a aprobat planul naţional de apărare al României din programul SAFE, în valoare de 16 miliarde de euro.

Aceasta este a doua cea mai mare sumă care va fi distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

„Începând din primăvară, după semnarea acordului, România va putea accesa acest împrumut pe termen lung, cu dobânzi reduse”, a arătat premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Printre proiectele care vor avea finanţarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Paşcani-Suceava- Siret şi Paşcani-Iaşi-Ungheni.

„De asemenea, pe baza acestor finanţări, ne vom întări industria de apărare prin investiţii, transfer de tehnologie militară şi crearea de noi locuri de muncă. Proiectele vor contribui la dezvoltarea infrastructurii militare şi civile, la dotarea armatei române cu echipamente moderne de apărare şi la creşterea securităţii ţării noastre. Aceasta este o etapă importantă în eforturile Europei de a-şi consolida securitatea. Mulţumesc tuturor colegilor care au contribuit la obţinerea acestui rezultat”, a transmis Bolojan.

Comisia Europeană a anunțat joi că a aprobat planurile naţionale de apărare a opt state membre şi a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenţei financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croaţia, Cipru, Portugalia şi România, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

"Am aprobat acum un lot iniţial de planuri SAFE pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croaţia, Cipru, Portugalia şi România. Ceilalţi vor urma la scurt timp după aceea. În prezent, este urgent ca aceste planuri să fie aprobate de Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăţilor", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Această decizie urmează unei evaluări riguroase a "planurilor naţionale de investiţii în domeniul apărării" ale ţărilor în cadrul iniţiativei "Acţiunea de securitate pentru Europa" (SAFE). Aprobarea deschide calea pentru primul val de împrumuturi cu costuri reduse, pe termen lung, care urmează să fie eliberate, permiţând acestor naţiuni să-şi intensifice urgent pregătirea militară şi să achiziţioneze echipamentele moderne de apărare necesare. Aceasta integrează, de asemenea, Ucraina în ecosistemul de securitate al UE şi asigură faptul că sprijinul nostru este atât rapid, cât şi durabil.

Nivelurile de finanţare pentru fiecare ţară au fost stabilite provizoriu în septembrie, pe baza principiilor solidarităţii şi transparenţei. De exemplu, 1,18 miliarde euro au fost alocate Ciprului, în timp ce 16,68 miliarde euro sunt alocate provizoriu României. Acest grup de 8 state membre are dreptul la aproximativ 38 de miliarde euro după semnarea acordurilor de împrumut. Aceste fonduri vor oferi un impuls vital capacităţilor strategice acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

După finalizarea evaluării de către Comisie, Consiliul are la dispoziţie patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. Odată aprobate, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăţi urmând să fie efectuate în martie 2026.

SAFE va permite statelor membre să îşi extindă imediat şi masiv investiţiile în domeniul apărării prin achiziţii publice comune din industria europeană de apărare, concentrându-se asupra capabilităţilor prioritare. Acest lucru va contribui la asigurarea interoperabilităţii, a previzibilităţii şi a reducerii costurilor pentru o bază industrială europeană de apărare puternică. Ucraina şi ţările AELS/SEE vor putea să se alăture achiziţiilor publice în comun şi vor putea cumpăra de la industriile lor.

