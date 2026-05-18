Procesul intentat de miliardar a fost blocat de termenul legal de prescripție, au concluzionat jurații după aproximativ 90 de minute de deliberări, scrie CNN.

Verdictul lor a avut caracter consultativ, însă judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers a spus că este de acord cu concluzia juriului.

„Instanța confirmă acum indicația anterioară potrivit căreia va adopta concluziile juriului ca fiind propriile concluzii”, a declarat Rogers.

„Cred că există un volum considerabil de dovezi care susțin concluzia juriului, motiv pentru care eram pregătită să resping cazul pe loc”, a adăugat ea în instanță, luni.

De la ce a pornit disputa

Musk a contribuit la fondarea și finanțarea OpenAI, oferind 38 de milioane de dolari în primii ani ai companiei. El i-a dat în judecată în februarie 2024 pe CEO-ul Sam Altman, pe președintele Greg Brockman și compania OpenAI, acuzându-i că „au furat o organizație caritabilă” și că s-au îmbogățit pe nedrept atunci când au transformat compania într-o structură care include și o divizie cu scop lucrativ.

„Am fost un prost”, a declarat Musk în fața instanței la începutul acestei luni. „Le-am oferit finanțare gratuită pentru a crea un startup.”

Procesul intentat de Musk amenința să afecteze planurile OpenAI privind o posibilă listare spectaculoasă la bursă. Decizia juriului reprezintă o victorie pentru OpenAI și fondatorii săi, Sam Altman și Greg Brockman.

Avocații OpenAI au susținut că misiunea companiei nu s-a schimbat, că aceasta este în continuare condusă de un consiliu al fundației nonprofit și că Musk a așteptat să deschidă procesul până după ce și-a lansat propria companie rivală de inteligență artificială, xAI. Juriul le-a dat dreptate, stabilind că Musk cunoștea încă din 2021 comportamentele invocate în proces.

„Concluzia juriului confirmă că acest proces a fost o încercare ipocrită de a sabota un competitor”, a declarat după verdict avocatul OpenAI, William Savitt. „Realitatea este că OpenAI este o organizație nonprofit, ghidată de o misiune, care a rămas și va rămâne fidelă acestei misiuni.”

Avocații OpenAI au mai susținut în timpul procesului că donațiile lui Musk nu au fost condiționate de păstrarea statutului nonprofit și că șeful Tesla a încurajat în repetate rânduri compania să creeze o entitate cu scop lucrativ pentru a concura cu Google. Ei au afirmat și că Musk a încercat să preia controlul asupra acestei entități și a părăsit compania după ce nu a reușit.

Musk a cerut instanței să oblige OpenAI să returneze peste 130 de miliarde de dolari către divizia nonprofit a companiei, să îi înlăture pe Altman și Brockman din funcțiile de conducere și să anuleze restructurarea corporativă care a transformat OpenAI într-una dintre cele mai valoroase companii tech din lume.

Printre martorii de profil înalt care au depus mărturie s-au numărat cofondatorul OpenAI, Ilya Sutskever, și Shivon Zilis, executiv în companiile lui Musk, fost membru al consiliului OpenAI și mama a patru dintre copiii miliardarului.

Ca probe au fost prezentate sute de pagini de e-mailuri private, mesaje text și note interne de ședință, inclusiv jurnalele personale ale lui Brockman și conversații dintre Musk și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, despre posibilitatea de a cumpăra împreună OpenAI.

Rolul Google în fondarea OpenAI

Procesul a dezvăluit și rolul Google în fondarea OpenAI, în perioada în care laboratorul de inteligență artificială încerca să depășească liderul de atunci al cursei AI. Totodată, au ieșit la iveală numeroase variante de finanțare analizate de OpenAI pentru a-și susține infrastructura și nevoile de calcul, inclusiv utilizarea criptomonedelor.

Relația sentimentală a lui Musk a intrat și ea în atenția instanței, după ce mărturia lui Shivon Zilis a arătat că cei doi aveau o relație romantică de mai mult timp decât se știa public. În instanță au fost prezentate și detalii despre modul în care Zilis a intermediat comunicarea dintre Musk și OpenAI după plecarea acestuia din companie.

Microsoft a fost, de asemenea, numită co-pârâtă pentru „complicitate” la acuzațiile formulate prin investițiile sale în OpenAI. Musk a părăsit OpenAI în 2018 și și-a lansat propria companie de inteligență artificială, xAI, în 2023.

„Faptele și cronologia acestui caz sunt clare de mult timp și salutăm decizia juriului de a respinge aceste acuzații ca fiind formulate prea târziu”, a transmis un purtător de cuvânt Microsoft după verdictul de luni.

Reprezentanții lui Musk nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Avocatul principal al miliardarului, Marc Toberoff, a declarat însă, într-o conferință de presă după verdict, că intenționează să facă apel.

„În esență, este o nedreptate revoltătoare și, fără Musk, ar fi scăpat nepedepsiți, iar acest lucru nu ar trebui să se întâmple”, a spus Toberoff.