Comisarul european pentru economie vine în România. Se întâlnește cu președintele, premierul și guvernatorul BNR

26-10-2025 | 13:45
Valdis Dombrovskis
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, vine în România în perioada 27-28 octombrie și se întîlni cu președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Cristian Anton

Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis va efectua în perioada 27-28 octombrie o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluţiile bugetare şi economice ale României, punerea în aplicare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR) şi principalele priorităţi politice ale Uniunii Europene, anunţă Reprezentanţa în România a Comisiei Europene într-un comunicat de presă.

În cadrul vizitei, comisarul european va vizita, luni, proiecte finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) alături de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene Dragoş Pîslaru, şi se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu la sediul BNR.

Cu cine se va întâlni comisarul european pentru economie

De asemenea, marţi, comisarul Dombrovskis se va întâlni cu preşedintele României, Nicuşor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul finanţelor Alexandru Nazare, şi membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanţe, şi afaceri europene din cadrul Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Conform sursei citate, marţi, la ora 11:30, comisarul european, Valdis Dombrovskis, va participa la o conferinţă de presă comună alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

