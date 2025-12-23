Dyker Heights, cartierul din Brooklyn transformat într-un tărâm de Crăciun. Localnicii investesc aici zeci de mii de dolari

23-12-2025
În Brooklyn există un loc în care Crăciunul nu este doar sărbătorit, ci pus în scenă. O tradiție începută în anii '80 s-a transformat într-un adevărat fenomen turistic care atrage anual vizitatori din toată lumea.

Cosmin Stan

Cosmin Stan a fost și el acolo și ne-a oferit un Crăciun la superlativ, văzut din inima cartierului Dyker Heights. În fiecare seară de decembrie, când se lasă întunericul peste Brooklyn, Dyker Heights se umple de viață.

Destinație celebră de Crăciun

O localnică, Lucy Spata, a dat tonul în anii '80 când a decis să își decoreze casa în memoria mamei sale. A fost doar începutul unei competiții nescrise între vecini, care a crescut de la an la an, până când Dyker Heights a devenit una dintre cele mai cunoscute destinații de Crăciun din Statele Unite.

Am numărat peste 100 de case decorate extravagant, multe dintre ele cu ajutorul unor firme profesioniste. Decoratorii s-au întrecut în instalații sincronizate pe muzică, figurine uriașe, Moși Crăciuni mecanizați, îngeri luminoși și spărgători de nuci în mărime naturală. Mulți și mari.

Cosmin Stan, corespondent Știrile ProTV: Aici în Dyker Heights, Crăciunul nu se măsoară în globuri și în instalații, ci în multe ore de muncă, în dorința de a face oamenii să zâmbească dar și în facturi de curent. Sunt familii care au investit zeci de mii de dolari să-și împodobească locuințele doar pentru a transforma acest cartier într-un tărâm de basm.

În fiecare seară, între mijlocul lunii decembrie și seara de Ajun, cartierul este invadat de turiști. Peste 100.000 de oameni ajung aici anual, mulți veniți special din alte state sau din afara Americii.

De multe ori, poliția închide temporar străzile. Cartierul devine pietonal, ca un parc tematic improvizat, unde familii întregi se plimbă ore în șir, în ciuda frigului.

Dyker Heights nu promite liniște sau discreție. Promite emoție, spectacol și un Crăciun dus la extrem. Un loc în care America își arată poate cea mai spectaculoasă față a sărbătorilor, imensa, luminoasă, imposibil de ignorat.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 23-12-2025

