CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan: JalonuI PNRR privind pensiile magistraților, considerat îndeplinit de Comisia Europeană

Stiri Politice
10-10-2025 | 17:13
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îl contrazice, vineri, pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, întrucât Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024. 

autor
Vlad Dobrea

Obiecţia Comisiei, potrivit CSM, a fost deja remediată prin primul pachet de măsuri adoptat de Guvern. Magistraţii fac apel la ”respectarea adevărului juridic şi instituţional”.

CSM combate, vineri, într-un comunicat de presă, afirmaţiile repetate ale premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora ”rezolvarea pensiilor magistraţilor” ar constitui un jalon de care depinde ”o sumă de peste 200 de milioane de euro” din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

”Prin Legea nr. 282/2023 a fost modificat substanţial regimul pensionării magistraţilor (sub aspectul condiţiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024. Pe de altă parte, aceeaşi Lege nr. 282/2023 a modificat regimul impozitării pensiilor, indiferent de categoria profesională a beneficiarilor”, au transmis, vineri, reprezentanţii CSM.

Potrivit acestora, ulterior, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 724/2024, dispoziţiile privind impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituţionale.

Sorin Grindeanu
Șeful PSD, la congresul UDMR: Îi mulțumesc lui Viktor Orban și poporului maghiar pentru tot binele făcut

”În consecinţă, Comisia Europeană a constatat că, în privinţa impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei nr. 724/2024 a Curţii Constituţionale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înţelege că prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de guvern. Aşadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraţilor (condiţii de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, se mai arată în comunicatul CSM.

Consiliul subliniază că legea adoptată recent de Guvern ”nu are nicio legătură cu cerinţa formulată de Comisie prin scrisoarea din 25 martie 2025”.

”Contrar afirmaţiilor prim-ministrului României, măsurile propuse de executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215. De altfel, problema impozitării pensiilor, evidenţiată de Comisie, a fost deja reglementată în pachetul nr. 1 de măsuri fiscal-bugetare”, se mai arată în comunicat.

Magistraţii fac apel la respectarea adevărului juridic şi instituţional şi la responsabilitate în comunicarea publică.

”Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni şi interpretări tendenţioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic şi instituţional şi la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanţei de contencios constituţional. Justiţia nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare şi echilibru în relaţia dintre puterile statului”, transmit magistraţii.

Curtea Constituţională a amînat deja de două ori pronunţarea unei decizii pe legea care prevede condiţiile de pensionare ale magistraţilor şi calculul pensiei, o decizie fiind aşteptată în 20 octombrie.

Sursa: News.ro

Etichete: pensii, CSM, ilie bolojan, jalon pnrr,

Dată publicare: 10-10-2025 17:13

