Tot mai mulți români vor să afle ora nașterii pentru a ști ce le rezervă astrele. Un spital a introdus o „taxă de astrogramă”

Tot mai mulți români se adresează maternităților cu o cerere neobișnuită: vor să afle cu exactitate ora și minutul la care s-au născut.

Au nevoie de aceste date pentru a-și calcula ascendentul zodiei și astrograma. Cererile sunt atât de multe încât Spitalul Județean Suceava a introdus, de marți, o taxă pentru fiecare răspuns.

Alexandru este din Iași și are 23 de ani. Ora nașterii a aflat-o recent, de la mama sa, în scop... romantic.

Băiat: „Am fost întrebat de prietena mea. A fost de ajutor pentru ea să verifice dacă ne potrivim."

Fată: „Știu că în jur de ora 5 după-amiaza. Eram curioasă să văd ascendentul, ce zodie ar ieși.”

Cum tot mai mulți oameni vin cu astfel de solicitări, reprezentanții unităților medicale susțin că trebuie să aloce resurse suplimentare în căutarea răspunsurilor în arhive. Așa s-a ajuns la o taxă de 10 lei pentru fiecare solicitare, la Spitalul Județean din Suceava, votată marți în ședința Consiliului Județean. 50 de oameni au făcut astfel de cereri aici.

Dr. Tiberiu Bradățean, purtător de cuvânt Spitalul Județean Suceava: „Sunt persoane care doresc să dezvolte, din punct de vedere astrologic, un potențial viitor al nou-născuților sau al copiilor, în funcție de data și ora nașterii. S-a decis să se meargă pe această linie, de a aplica o taxă simbolică."

Fără taxă în alte spitale

În schimb, la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu informația nu costă nimic. Răspunsul vine în cel mult 30 de zile.

Mihaela Țicleanu, purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu: „În cursul unui an primim aproximativ 15 solicitări pe adresa de e-mail a instituției."

Și la Arad oamenii pot să își afle ora nașterii, tot fără taxă.

Simina Roz, purtător de cuvânt Spitalul Județean Arad: „În jur de 25 de persoane născute la maternitatea din Arad au solicitat pe parcursul acestui an date referitoare la ora exactă a nașterii. Aceste date se solicită la secretariatul unității."

Dorina Livitchi-Macovei, numerolog: „Data nașterii, la fel ca ora nașterii, reprezintă, de fapt, coordonatele noastre personale. Fiecare număr din data nașterii, inclusiv ora nașterii, este un task, pe care tu ai venit să îl îndeplinești. Este și potențial, dar este și provocare."

La polul opus, Spitalul Filantropia din București eliberează documentul care atestă ora nașterii contra sumei de 300 de lei.

Astrograma reprezintă poziția planetelor în momentul nașterii. Pentru a putea fi construită este nevoie atât de data și ora nașterii cât și de coordonatele geografice ale locului nașterii. De exemplu, fără a ști cu exactitate ora nașterii este imposibil de stabilit ascendentul, un element foarte important în astrologie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













