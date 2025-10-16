Avertismentul Consiliului Fiscal: După 2026 urmează un nou șoc economic

16-10-2025 | 17:58
oameni pe strada
Consiliul Fiscal avertizează că, după 2026, România va resimți un „șoc” economic, deoarece PNRR se va încheia. Țara noastră mai are mai puțin de un an pentru a lua fondurile rămase din program.

Adrian Popovici

Odată cu încheierea PNRR, fondurile europene vor scădea ca pondere în PIB, ceea ce va pune presiune pe bugetul de stat. În prezent, investițiile publice sunt alimentate masiv de bani europeni, care reprezintă aproximativ 8% din PIB în 2025 – un nivel considerat foarte ridicat.

Informațiile de la începutul lunii septembrie arătau că România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Autoritățile vor să renunțe la 200 de jaloane și ținte, dintr-un total de peste 500 asumate în urmă cu patru ani. Rămân doar acele proiecte care pot fi terminate până la finele anului viitor.

Până atunci, ar trebui să intre în România între 15 și 17 miliarde de euro, din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fondurile de coeziune. Asta înseamnă că vom rata 7-8 miliarde de euro, din PNRR, față de ce ne-am propus inițial.

Ilie Bolojan
Rectificarea bugetară, sub lupa Consiliului Fiscal: Guvernul Bolojan trebuie să crească colectarea taxelor și impozitelor

Cheltuielile de apărare vor avea o presiune semnificativă asupra bugetului

Consiliul Fiscal avertizează și asupra cheltuielilor pentru apărare, care într-o măsură semnificativă ar urma să fie finanțate prin împrumuturile prin instrumentul SAFE.

Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

SAFE, un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apãrare.

Prin intermediul unor împrumuturi cu dobândã avantajoasã, România va putea finanța proiecte esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și pentru dezvoltarea capacității proprii de producție.

România trebuie să-și crească colectarea de taxe

În această perioadă, se recomandă optimizarea utilizării banilor, întărirea rolului Băncii de Dezvoltare (BDI) și orientarea investițiilor către infrastructură, energie și sectoare exportatoare (tradables), arată CF.

După ce se termină PNRR, România va trebui să facă o ajustare bugetară majoră, dar într-un mod „echitabil”, adică ținând cont de impactul social. Consiliul subliniază că o colectare fiscală mai eficientă este esențială – reducerea evaziunii și închiderea unor portițe fiscale ar putea înjumătăți „gap-ul de TVA”. Dacă acest lucru se realizează, deficitul bugetar ar putea fi redus până spre 5% din PIB, fără creșteri suplimentare de taxe.

Limitarea deficitului, o problemă pentru guvernanți

Consiliul Fiscal avertizează că România nu poate, în același timp, să stimuleze economia (prin reduceri de taxe sau creșteri de cheltuieli) și să corecteze deficitul. Orice reducere de taxe ar provoca o reacție negativă a piețelor financiare și o scădere a veniturilor bugetare – așa cum s-a întâmplat în 2016.

De asemenea, reducerea grăbită a ratei de politică monetară ar putea genera o criză a leului. Totuși, Consiliul menționează că, dacă ajustarea bugetară merge conform planului, în 2026 ar putea exista spațiu pentru relaxare monetară, iar inflația este așteptată să scadă după iunie 2025, potrivit prognozei BNR.

România se află într-o situație de „dominantă fiscală” – adică deficitele bugetare mari influențează puternic politica monetară. Acest dezechilibru explică de ce inflația este mai ridicată decât în alte state din UE, chiar dacă o parte din cererea internă se scurge spre importuri.

Deficitul de cont curent a depășit 8% din PIB în 2024, fiind finanțat în proporție de două treimi prin împrumuturi. Consecințele sunt clare: costuri ridicate ale finanțării, o datorie publică în creștere (care ar putea trece de 70% din PIB în câțiva ani) și o rată a dobânzii de politică monetară printre cele mai mari din UE (6,5%). Toate acestea alimentează incertitudinea și aversiunea față de risc pe piață.

România are alocată a cincea cea mai mare ”felie” din bugetul Uniunii Europene propus pentru 2028-2034. Modificări majore

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 16-10-2025 17:47

Magistrații acuză Guvernul că folosește abuziv PNRR pentru modificarea pensiilor speciale: „Nu are nicio legătură”
Stiri actuale
Magistrații acuză Guvernul că folosește abuziv PNRR pentru modificarea pensiilor speciale: „Nu are nicio legătură”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își reafirmă poziția potrivit căreia noua lege care modifică „substanțial” regimul pensiilor de serviciu pentru magistrați nu are legătură cu cerințele Comisiei Europene privind obiectivul 215 din PNRR.

Rectificarea bugetară, sub lupa Consiliului Fiscal: Guvernul Bolojan trebuie să crească colectarea taxelor și impozitelor
Stiri Economice
Rectificarea bugetară, sub lupa Consiliului Fiscal: Guvernul Bolojan trebuie să crească colectarea taxelor și impozitelor

Consiliul Fiscal consideră că proiectul de rectificare bugetară al guvernului Ilie Bolojan include o țintă de venituri plauzibilă. În plus, instituția atrage atenția că deficitul ar putea ajunge la 9% din PIB fără măsuri de corecție.

Consiliul Fiscal, despre pachetul de salvare a bugetului: S-a greșit mult înainte. Nu există alternativă la o corecție severă
Stiri Economice
Consiliul Fiscal, despre pachetul de salvare a bugetului: S-a greșit mult înainte. Nu există alternativă la o corecție severă

Consiliul Fiscal susține că adoptarea Pachetul de corecție bugetară 2025-2026 poate evita retrogradarea riscului suveran al României.

Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”
Stiri Justitie
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează Curtea Constituţională a României referitor la Legea privind plata pensiilor private.

Sora lui Carmen Dan a fost reținută pentru înșelăciuni de 1,3 milioane de euro
Stiri actuale
Sora lui Carmen Dan a fost reținută pentru înșelăciuni de 1,3 milioane de euro

Sora fostului ministru de interne Carmen Dan a fost reținută de polițiști, în dosarul înșelăciunilor de 1,3 milioane de euro.

Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

