„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor

Deputații au votat marţi în plen bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. USR a anunţat că a votat împotriva bugetului, considerând nejustificată creşterea sumelor alocate pentru anumite cheltuieli.

Bugetul a avut 165 de voturi pentru, 115 împotrivă şi 10 abţineri.

Deputaţii USR au anunţat că au votat împotriva majorării bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2026, în condiţiile în care este nejustificată creşterea sumelor alocate pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, cheltuieli curente. USR va solicita Guvernului să rectifice bugetul pe 2026 al Camerei Deputaţilor astfel încât acesta să fie în acord cu deciziile coaliţiei de reducere a cheltuielilor.

”Bugetul propus pentru Camera Deputaţilor pe anul 2026 nu are nicio legătură cu realitatea pe care o trăiesc oamenii. În timp ce românilor li se cere austeritate şi li se spune că nu sunt bani, nu putem vota o propunere de buget care face exact opusul. Am cerut explicaţii clare. Am cerut să vedem unde este reforma, unde este eficientizarea, unde sunt reducerile promise public. Nu am primit nimic. Nici argumente, niciun plan, nicio asumare. Reforma începe cu propriul buget, nu cu discursuri”, declară deputatul USR Adrian Echert, membru al Comisiei pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

Potrivit USR, ”deşi s-a decis în coaliţia de guvernare că toate instituţiile centrale vor scădea în 2026 cheltuielile cu 10%, bugetul Camerei Deputaţilor prevede o creştere a cheltuielilor curente cu 12,1%”.

Cheltuielile de personal ar creşte cu peste 31 de milioane de lei, deşi s-a spus că schema de personal de la Camera Deputaţilor s-a redus cu 200 de posturi. Cheltuielile cu bunuri şi servicii ar urma să crească şi ele în 2026 cu 29%. Ar creşte semnificativ şi cheltuielile pentru protocol şi reprezentare, arată formaţiunea.

„Bugetul Camerei Deputaţilor adoptat astăzi este o sfidare la adresa poporului român. Vedem creşteri de cheltuieli pe linie, fără nicio explicaţie solidă, în timp ce milioane de oameni suferă, o duc tot mai greu şi li se spune că trebuie să strângă cureaua. Vom încerca să îndreptăm afrontul adus astăzi românilor”, precizează deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru al Comisiei pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

Președintele României poate fi suspendat din funcție la solicitarea a o treime din numărul total al parlamentarilor și cu votul majorității aleșilor din Legislativ, dacă a încălcat Constituția.

