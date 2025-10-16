UE pregătește o lege a reparațiilor de război: fondurile din activele rusești blocate vor fi folosite pentru reconstrucție

Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei este necesar să fie folosite la finanţarea reconstrucţiei Ucrainei, subliniază comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis.

Uniunea Europeană (UE) pregăteşte o elege a reparaţiilor de război şi îşi îndeamnă partenerii din cadrul G7 să exploateze activele ruseşti prezente pe teritoriul lor.

”Pregătim o lege a reparaţiilor la nivel european care să ne permită să folosim veniturile generate de activele ruseşri blocate”, a anunţat într-un interviu acordat AFP miercuri comisarul european.

”Ne încurajăm partenerii să vadă ce pot să facă, la rândul lor, cu activele prezente pe teritoriile lor”, a subliniat Valdis Dombrovskis.

