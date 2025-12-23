Sondaj. Șase din zece români cred că justiția este controlată politic și nu le-ar face dreptate

Un sondaj de opinie recent arată că justiția din România se confruntă și cu o criză de încredere. 6 din 10 români consideră că acest domeniu este controlat politic.

În plus, majoritatea respondenților se tem că nu li s-ar face dreptate dacă ar ajunge în fața unei instanțe.

La întrebarea „vă simțiți în siguranță dacă ați ajunge în fața justiției pentru a vi se face dreptate?", 66% dintre respondenți au răspuns „probabil că nu" sau „cu siguranță nu". Este unul dintre rezultatele unui studiu realizat de Geeks for Democracy și Cult Research.

Unul dintre motivele indicate este controlul politic. Doar 7% dintre cei chestionați consideră că politicul nu are nicio implicare. Lipsa de încredere în Justiție s-a format în ani, spun cei care au realizat studiul.

Alex Zodieru, reprezentant Cult Research: „Nu este un fenomen. Ceea ce vedem astăzi este un proces urmărit și în alte studii ale noastre. Aproape trei sferturi dintre respondenți spun că dacă ar fi puși în cadrul unui proces cu o persoană influentă, cred că judecătorul ar fi părtinitor în defavoarea lor și în favoarea persoanei influente”.

Cei care au răspuns chestionarului au indicat că marii beneficiari ai legislației actuale sunt grupările interlope și abia apoi politicienii și cei cu mari averi.

Paul Kasprovschi, cercetător civic, Geeks for Democracy: „Marea majoritate nu au încredere că actul justitiției se întâmplă corect. Până la urmă unul dintre principiile fundamentale ale democrației este că toți suntem egali în fața legii. ori în momentul în care nu mai există această regulă fundamentală, contractul social e alterat”.

Cei mai mulți respondenți au o părere proastă și despre practica prescripției în justiție.

Oamenii au votat însă și câteva soluții. 36% au indicat eliminarea politicienilor din procedura de numire a procurorilor șefi, 33% mai multă transparență și 20% sancționarea drastică a magistraților care încalcă legea.

Sondajul a fost realizat în perioada 15-19 decembrie pe un eșantion de 1.064 de chestionare, realizate cu persoane cu drept de vot din întreaga țară. Marja de eroare este de plus minus 3%.

