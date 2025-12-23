Sondaj. Șase din zece români cred că justiția este controlată politic și nu le-ar face dreptate

Stiri actuale
23-12-2025 | 19:21
×
Codul embed a fost copiat

Un sondaj de opinie recent arată că justiția din România se confruntă și cu o criză de încredere. 6 din 10 români consideră că acest domeniu este controlat politic.

autor
Ștefana Todică

În plus, majoritatea respondenților se tem că nu li s-ar face dreptate dacă ar ajunge în fața unei instanțe.

La întrebarea „vă simțiți în siguranță dacă ați ajunge în fața justiției pentru a vi se face dreptate?", 66% dintre respondenți au răspuns „probabil că nu" sau „cu siguranță nu". Este unul dintre rezultatele unui studiu realizat de Geeks for Democracy și Cult Research.

Unul dintre motivele indicate este controlul politic. Doar 7% dintre cei chestionați consideră că politicul nu are nicio implicare. Lipsa de încredere în Justiție s-a format în ani, spun cei care au realizat studiul.

Alex Zodieru, reprezentant Cult Research: „Nu este un fenomen. Ceea ce vedem astăzi este un proces urmărit și în alte studii ale noastre. Aproape trei sferturi dintre respondenți spun că dacă ar fi puși în cadrul unui proces cu o persoană influentă, cred că judecătorul ar fi părtinitor în defavoarea lor și în favoarea persoanei influente”.

Citește și
Jeffrey Epstein
Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație”

Cei care au răspuns chestionarului au indicat că marii beneficiari ai legislației actuale sunt grupările interlope și abia apoi politicienii și cei cu mari averi.

Paul Kasprovschi, cercetător civic, Geeks for Democracy: „Marea majoritate nu au încredere că actul justitiției se întâmplă corect. Până la urmă unul dintre principiile fundamentale ale democrației este că toți suntem egali în fața legii. ori în momentul în care nu mai există această regulă fundamentală, contractul social e alterat”.

Cei mai mulți respondenți au o părere proastă și despre practica prescripției în justiție.

Oamenii au votat însă și câteva soluții. 36% au indicat eliminarea politicienilor din procedura de numire a procurorilor șefi, 33% mai multă transparență și 20% sancționarea drastică a magistraților care încalcă legea.

Sondajul a fost realizat în perioada 15-19 decembrie pe un eșantion de 1.064 de chestionare, realizate cu persoane cu drept de vot din întreaga țară. Marja de eroare este de plus minus 3%.

Accident cu un TIR și două autovehicule pe A7, la nici două ore după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, justitie, sondaj,

Dată publicare: 23-12-2025 19:14

Articol recomandat de sport.ro
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
E gata ”colosul” de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
Citește și...
Surse: Președintele Nicușor Dan va discuta la Cotroceni cu Cătălin Predoiu despre scandalul din justiție
Stiri Politice
Surse: Președintele Nicușor Dan va discuta la Cotroceni cu Cătălin Predoiu despre scandalul din justiție

Surse din Administrația Prezidențială au precizat pentru Știrile Pro TV că președintele Nicușor Dan are marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu ministrul Cătălin Predoiu, cu care va discuta, printre altele, și despre problemele din justiție.

Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație”
Stiri externe
Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație”

Victime ale lui Jeffrey Epstein au denunțat luni publicarea parțială a anchetei Departamentului american de Justiție privind finanțistul decedat în închisoare, notează AFP.

Bolojan, despre scandalul din justiție: Oamenii ar vrea ca, la instanţe diferite, în speţe identice să aibă sentinţe identice
Stiri Politice
Bolojan, despre scandalul din justiție: Oamenii ar vrea ca, la instanţe diferite, în speţe identice să aibă sentinţe identice

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că lipsa încrederii cetăţenilor în justiţie este o problemă importantă, el apreciind că oamenii îşi doresc sentinţe care să nu difere de la instanţă la alta, pentru că altfel apare senzaţia de nedreptate.

AUR cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul acuză încălcarea Constituției și implicarea în justiție
Stiri Politice
AUR cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul acuză încălcarea Constituției și implicarea în justiție

AUR a cerut oficial declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Moțiunile AUR depuse împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu și Radu Marinescu au picat în Parlament
Stiri Politice
Moțiunile AUR depuse împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu și Radu Marinescu au picat în Parlament

Moțiunile AUR, depuse împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu și Radu Marinescu, responsabili de Interne și Justitie, au picat în Parlament.

Recomandări
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor
Stiri Politice
„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor

Deputații au votat marţi în plen bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. USR a anunţat că a votat împotriva bugetului, considerând nejustificată creşterea sumelor alocate pentru anumite cheltuieli.

Top citite
1 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
2 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
3 panettone
Shutterstock
Stiri Diverse
Deserturi de Crăciun din toată lumea. Rețete tradiționale de la panettone la turta dulce sau Christmas pudding
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 23 Decembrie 2025

57:45

Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28