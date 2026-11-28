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Măsura care limitează la maximum opt zile de la sacrificare termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc ridică mari semne de întrebare şi o stare generală de incertitudine în industrie şi comerţul alimentar. privind disponibilitatea şi accesibilitatea produselor, consideră reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR) şi cei ai Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR), notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al AMRCR, după sacrificare, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire şi scurgere, după care urmează tranşarea, ambalarea, transportul către centrele de distribuţie şi, de acolo, către magazine. Practic, susţine sursa citată, din cele opt zile de la sacrificare prevăzute de Ordin, o bună parte se consumă înainte ca produsul să ajungă la raft.

„Cu doar şase zile înainte de Crăciun, intră în vigoare un Ordin care limitează la maximum opt zile de la sacrificare termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc. Măsura ridică mari semne de întrebare şi o stare generală de incertitudine în industrie şi comerţul alimentar. privind disponibilitatea şi accesibilitatea produselor (...) Nimeni nu îşi va asuma să lanseze comenzi asupra cărora nu are siguranţa că pot fi vândute în intervalul respectiv (...) Ordinul invocă necesitatea protejării sănătăţii consumatorilor şi a prevenirii riscurilor microbiologice. Sunt obiective pe care le susţinem pe deplin şi care reprezintă o prioritate pentru sectorul alimentar, însă care sunt studiile şi dovezile ştiinţifice care arată că limitarea termenului de valabilitate la opt zile de la sacrificare oferă consumatorilor o siguranţă alimentară mai mare decât cea asigurată prin respectarea normelor aplicabile până în prezent? După sacrificare, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire şi scurgere. Urmează tranşarea, ambalarea, transportul către centrele de distribuţie şi, de acolo, către magazine. Din cele opt zile de la sacrificare prevăzute de ordin, o bună parte se consumă, aşadar, înainte ca produsul să ajungă la raft”, se menţionează în comunicat.

Comercianții critică ordinul Ministerului Agriculturii

ANCMMR şi AMRCR îşi exprimă îngrijorarea cu privire la efectele pe care aplicarea Ordinului comun MADR-ANSVSA-ANPC le poate avea asupra consumatorilor.

„Carnea de porc se comercializează şi se consumă în România de zeci de ani, în baza unor norme stricte de siguranţă alimentară. A fost identificată, în tot acest timp, o problemă de sănătate publică generată în mod specific de durata termenelor de valabilitate stabilite legal de producători? Există date, incidente documentate sau evaluări de risc care justifică necesitatea unei asemenea măsuri? Considerăm firesc ca aceste informaţii să fie făcute publice, pentru ca atât industria, cât şi consumatorii să înţeleagă ce beneficii concrete aduce noua reglementare şi dacă acestea justifică dificultăţile pe care aplicarea sa le poate genera. Carnea poate ajunge în magazin cu numai 3-5 zile de valabilitate rămase, iar în anumite situaţii s-ar putea chiar mai puţin. Din acest interval, o parte se scurge până când produsul este pus la raft si cumpărat. Astfel, atunci când carnea ajunge în frigiderul unei familii, consumatorul poate avea la dispoziţie doar una sau două zile de valabilitate pentru a o prepara, chiar dacă produsul a fost transportat şi păstrat în toate aceste etape cu respectarea condiţiilor de siguranţă alimentară”, notează asociaţiile de profil.

În opinia specialiştilor, concentrarea cumpărăturilor în aceleaşi câteva zile dinaintea sărbătorilor ridică semne de întrebare privind riscul aglomerării magazinelor, al unor blocaje în aprovizionare şi al indisponibilităţii temporare a unor produse.

„Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât, potrivit datelor publicate chiar de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în luna noiembrie 2026, "în prezent, acoperirea consumului de carne de porc din producţia internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporţie de 50%". Cu alte cuvinte, jumătate din consumul de carne de porc al României este acoperit din afara ţării. În cazul cărnii provenite din alte state europene, transportul poate consuma alte câteva zile din termenul prevăzut de Ordin. De exemplu, carnea care ajunge în România în a şasea sau a şaptea zi de la sacrificare, deşi poate avea pe etichetă aplicată de producător un termen de valabilitate mai mare, stabilit în conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara de origine, în cazul aplicării termenului maximal de opt zile de la sacrificare, timpul rămas pentru tranşare, procesare, comercializarea produsului şi prepararea sa de către consumator ar fi redus sau aproape inexistent”, subliniază reprezentanţii celor două entităţi.

Comercianții cer Ministerului Agriculturii să retragă ordinul

Pe fondul impunerii acestor noi termene, AMRCR solicită public Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Autorităţii Naţionale Sanitare-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) reconsiderarea şi modificarea prevederilor privind termenul maximal de opt zile de la sacrificare, prezentarea fundamentelor ştiinţifice care justifică această măsură şi evaluarea efectelor asupra consumatorilor şi întregului lanţ alimentar.

„În acest context, AMRCR a solicitat instituţiilor emitente, cu informarea prim-ministrului, a Administraţiei Prezidenţiale şi a Consiliului Concurenţei, organizarea de urgenţă a unor întâlniri cu reprezentanţii întregului lanţ de producţie, procesare, distribuţie şi comercializare a cărnii de porc. Scopul acestui dialog este identificarea unor soluţii care să prevină dificultăţile de aprovizionare şi riscul indisponibilităţii produselor, tocmai în perioada în care consumatorii români au cea mai mare nevoie de acestea. Siguranţa alimentară nu este negociabilă, însă nu susţinem simpla reducere a termenului de valabilitate, fără un fundament ştiinţific. Românii trebuie să aibă acces la produse sigure, disponibile şi accesibile, să îşi poată organiza cumpărăturile fără dificultăţi suplimentare şi să nu ajungă în situaţia de a arunca alimente pentru care au plătit”, au transmis reprezentanţii celor două asociaţii.

Conform unui proiect de Ordin comun al ANSVSA, ANPC şi MADR, carnea proaspătă de porc refrigerată va avea un termen de valabilitate de maximum opt zile de la data sacrificării, iar unităţile de tranşare şi ambalare nu vor putea să prelungească sau să modifice termenul stabilit iniţial.

Proiectul stabileşte reguli privind comercializarea, etichetarea, transportul şi depozitarea cărnii de porc, precum şi obligaţii de verificare pentru operatorii economici din sectorul alimentar.

Unul dintre principalele aspecte şi obligaţii aduse de noul proiect de ordin vizează termenele de valabilitate, care sunt „stricte” şi interzic practica de „reîmprospătare”.

Totodată, documentul prevede cerinţe suplimentare de informare a consumatorilor. Astfel, pentru carnea proaspătă comercializată neambalată, eticheta trebuie să indice clar timpul produsului, ţara de origine, unitatea în care a fost produsă, data sacrificării, data producţiei sau a abatorizării şi termenul de valabilitate, iar toate aceste date trebuie să fie vizibile şi la vitrina cu servirea asistată.